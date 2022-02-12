روسيا قد تستهدف صناعة الرقاقات الأمريكية

حذر البيت الأبيض شركات صناعة الرقاقات بضرورة تنويع سلسلة التوريد في حالة انتقام روسيا من تهديد الولايات المتحدة بفرض قيود على الصادرات من خلال منع الوصول إلى المواد الرئيسية.

وحظي احتمال الانتقام بمزيد من الاهتمام في الأيام الأخيرة بعد أن نشرت مجموعة أبحاث السوق Techcet تقريرًا يسلط الضوء على اعتماد العديد من شركات صناعة الرقاقات على مواد من مصادر روسية وأوكرانية مثل النيون والبلاديوم وغيرها.

وفقًا لتقديرات Techcet، فإن أكثر من 90 في المئة من إمدادات النيون الأمريكية من فئة أشباه الموصلات تأتي من أوكرانيا. بينما يتم الحصول على 35 في المئة من البلاديوم الأمريكي من روسيا.

وكان بيتر هاريل، عضو مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وموظفيه على اتصال بأعضاء صناعة الرقاقات في الأيام الأخيرة. وحاول معرفة مدى حاجة تلك الشركات لمواد صناعة الرقاقات الروسية والأوكرانية. كما حثهم على إيجاد مصادر بديلة.

ورفض البيت الأبيض التعليق على تفاصيل المحادثات. ولكن مسؤولًا كبيرًا كرر أن الإدارة مستعدة إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقال المسؤول: نعمل مع الشركات للتأكد من أنه إذا اتخذت روسيا إجراءات للتدخل في سلاسل التوريد، فإن الشركات مستعدة للاضطرابات.

وأضاف: هناك مصادر أخرى للمنتجات الرئيسية متاحة ومستعدون للعمل مع شركاتنا لمساعدتهم في تحديد وتنويع إمداداتهم.

وأرسل جو باسيتي، نائب رئيس السياسة العامة العالمية في مجموعة موردي الرقاقات وتصنيع الإلكترونيات SEMI، بريدًا إلكترونيًا إلى الأعضاء هذا الأسبوع لمعرفة وضع إمدادات صناعة الرقاقات الحيوية، وفقًا لنسخة حصلت عليها رويترز.

وكتب: يرجى الاطلاع على الوثيقة المرفقة بخصوص الإنتاج الروسي والأوكراني لعدد من مواد أشباه الموصلات.

وأشار إلى ملخص بواسطة Techcet عن مواد C4F6 والبلاديوم والهيليوم والنيون والسكانديوم من المنطقة المضطربة. وقال: يرجى إعلامي إذا كانت اضطرابات الإمداد المحتملة لأي منها مصدر قلق لشركتك.

ويعتبر النيون، وهو عنصر ضروري في الليزر المستخدم في صناعة الرقاقات، منتجًا ثنائيًا من صناعة الصلب الروسية. ويتم تنقيته في أوكرانيا. بينما يستخدم البلاديوم في أجهزة الاستشعار والذاكرة، من بين تطبيقات أخرى.

البيت الأبيض يحذر من إمكانية استهداف صناعة الرقاقات الأمريكية

هددت إدارة بايدن بفرض قيود تصدير على روسيا إذا قامت بغزو أوكرانيا. وتنفي روسيا أنها تخطط لشن هجوم. ويراجع بعض صانعي الرقاقات سلاسل التوريد للبحث عن التداعيات المحتملة للصراع في أوكرانيا.

وفقًا لأحد المسؤولين التنفيذيين في شركة ناشئة لتصميم شرائح الطاقة، تسببت الاضطرابات في أوكرانيا في زيادة أسعار الغازات النادرة ويمكن أن تسبب مشاكل في الإمداد.

وأضاف المسؤول التنفيذي أن الفلورين غاز آخر يحتوي على إمدادات كبيرة من هذا الجزء من العالم ويمكن أن يتأثر.

وقال ويليام موس، المتحدث باسم شركة إنتل، إن شركة تصنيع الرقاقات لا تتوقع أي تأثير في إمدادات النيون.

ولكن المشكلة لا تزال مقلقة، لأن الإمدادات العالمية للرقاقات شحيحة ومن المتوقع أن ترتفع طلبات الرقاقات.

وتقدر Techcet أن الطلب على جميع المواد قد يرتفع بأكثر من 37 في المئة خلال السنوات الأربع القادمة. وأشارت إلى الإعلانات الأخيرة من قبل إنتل وسامسونج و TSMC التايوانية في أوهايو وأريزونا وتكساس.

وارتفعت أسعار النيون بنسبة 600 في المئة في الفترة التي سبقت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014. واعتمدت شركات الرقاقات على عدد قليل من الشركات الأوكرانية، وفقًا للجنة التجارة الدولية الأمريكية.