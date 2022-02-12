آبل تصدر iOS 15.3.1 مع إصلاحات الأمان وإمكانية الوصول

قدمت شركة آبل iOS 15.3.1 و iPadOS 15.3.1 و macOS Monterey 12.2.1 و watchOS 8.4.2 التي تعمل جميعها على إصلاح عيب أمان كبير في WebKit.

ويتوفر تصحيح WebKit لأجهزة iPhone 6s والإصدارات الأحدث، وآيباد برو (جميع النماذج)، و iPad Air 2 والإصدارات الأحدث، وآيباد من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، وآيباد ميني 4 والإصدارات الأحدث، وآيبود تاتش (الجيل السابع).

ويمكن لمواقع الويب المصممة خصيصًا الاستفادة من خطأ UAF، وهي ثغرة أمنية تتعلق بالاستخدام غير الصحيح للذاكرة الديناميكية أثناء تشغيل البرنامج، لتشغيل تعليمات برمجية عشوائية على جهازك.

وقالت الشركة إن هناك تقريرًا واحدًا على الأقل عن أن الثغرة الأمنية قد تم استغلالها بشكل نشط قبل أن يصبح التصحيح جاهزًا.

ويأتي iOS 15.3.1 و iPadOS 15.3.1 لمستخدمي آيفون وآيباد بعد أسبوعين من إصدار iOS 15.3. وجاء iOS 15.3 مع عدد من إصلاحات الأداء وإصلاحات الأمان.

وكان أحد أبرز التغييرات هو إصلاح ثغرة أمنية في سفاري كانت تسرب سجل التصفح وبيانات معرف جوجل إلى مواقع الويب التي زرتها.

ويعمل تحديث اليوم على تحسين التجربة مع تحسينات إضافية. وتقول الشركة إن هذا التحديث يتضمن إصلاحات أمنية بالإضافة إلى إصلاح للخلل الذي يؤثر في شاشات برايل.

ويمكنك تحديث آيفون إلى iOS 15.3.1 من خلال التوجه إلى تطبيق الإعدادات، واختيار عام، ومن ثم اختيار تحديث البرنامج. مع الإشارة إلى أن رقم الإصدار للتحديث هو 19D52.

ويتاح التحديث لأولئك المستخدمين الذين يقومون بتشغيل الإصدار العام من iOS 15.3، وليس أي شخص يقوم بتشغيل الإصدار التجريبي من iOS 15.4.

iOS 15.3.1 من آبل متوفر الآن

تنص ملاحظات إصدار آبل على ما يلي: يوفر iOS 15.3.1 تحديثات أمان مهمة لجهاز آيفون. كما يصلح مشكلة قد تتسبب في توقف شاشات برايل عن الاستجابة.

وتعمل ترقية macOS أيضًا على إصلاح مشكلة استنزاف البطارية لأجهزة ماك بوك المستندة إلى معالجات إنتل. ولكن التقارير تشير إلى أن المستخدمين الذين يستخدمون أجهزة ماك المستندة إلى M1 لاحظوا أيضًا وجود خلل.

ويعد هذا الاستغلال الثالث الذي قامت آبل بتصحيحه في عام 2022. بما في ذلك عيب في النواة بالإضافة إلى خطأ سفاري.

وبالرغم من أنها ليست ترقيات مثيرة. ولكن تقترح هذه الترقيات أن آبل مصممة على مواكبة المهاجمين المحتملين. كما توضح أن هناك المزيد من التهديدات للتعامل معها في المقام الأول.