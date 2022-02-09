سامسونج تعلن رسميًا عن تشكيلة Galaxy S22

أعلنت شركة سامسونج عن تشكيلة Galaxy S22 الجديدة، وتحاول العملاقة الكورية الجنوبية من خلال هذه التشكيلة تصحيح بعض أخطاء تشكيلة Galaxy S21 وإعادة تأسيسها كهواتف ذكية رائدة يمكن الاعتماد عليها.

ويأتي هاتفا Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus بشاشات مسطحة بقياس 6.1 إنشات و 6.6 إنشات، وكلاهما بدقة 2340×1080 بكسل.

وتعتبر سامسونج الشركة المصنعة للهواتف الأولى التي تستخدم Gorilla Glass Victus Plus الموجود في الجزء الأمامي والخلفي لكل من Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus.

ويتوفر كلا الهاتفين باللون الأسود والأبيض والأخضر وما تسميه سامسونج بالذهبي الوردي. ويتوفر الهاتفان للطلب الأولي منذ الآن، على أن يكونا متاحين في 25 فبراير. ويبدأ السعر من 800 دولار لهاتف Galaxy S22 و 1000 دولار لهاتف Galaxy S22 Plus.

ويأتي كلاهما بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت. ويتم أيضًا تقديم نموذج بسعة أعلى تبلغ 256 جيجابايت. ولكن يظل بنفس القدر من ذاكرة الوصول العشوائي.

ومن بين جميع ترقيات المواصفات المعتادة، تسلط الشركة الضوء الأكبر على أداء الكاميرا. وتحتوي الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل على مستشعر أكبر بنسبة 23 في المئة مما كان داخل Galaxy S21.

ويحتوي كلا الهاتفين أيضًا على تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل (مع تقريب بصري 3x) وكاميرا واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل.

وتدعي الشركة أنها قطعت خطوات كبيرة في التصوير الليلي. وتقول إن هذه الصور تكون الآن أكثر تفصيلاً. ويرجع جزء من هذا أيضًا إلى تجميع وحدات البكسل وتقنية البكسل التكيفية من سامسونج.

وتروج الشركة أيضًا للتحسينات الرئيسية في اللقطات الشخصية. وتقول إنها تستطيع الآن التمييز بين خيوط الشعر الفردية لإبقاء الهدف في بؤرة التركيز وطمس الخلفية بشكل أكثر دقة.

وتتمتع الشاشات الموجودة في Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus بمعدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز. ولكن يمكن لمعدل التحديث الوصول إلى 10 هرتز اعتمادًا على المحتوى المعروض عبر الشاشة للحفاظ على البطارية.

سامسونج تعمل على تحسين الكاميرات والأداء

تقول الشركة إنها تستخدم خوارزمية معزز الرؤية الجديدة للحفاظ على الوضوح وتشبع اللون حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

ويتمتع Galaxy S22 Plus بذروة سطوع عالية مثل 1750 شمعة. ولكن لا يمكنك الوصول إلى ذلك إلا في ضوء الشمس المباشر. بينما تبلغ ذورة سطوع Galaxy S22 نحو 1300 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل كلا الهاتفين بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1 في الولايات المتحدة. ولكن، كالعادة، يحتويان على رقاقات Exynos في بعض الأسواق الدولية. ويعمل الهاتفان بواسطة أندرويد 12 بواجهة OneUI 4.1 من سامسونج.

ويحتوي Galaxy S22 على بطارية بسعة 3700 ميلي أمبير، في حين أن Galaxy S22 Plus يأتي ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

كما تكون سرعة الشحن أبطأ أيضًا في جهاز Galaxy S22، الذي يقتصر على الشحن السلكي بقدرة 25 واط. في حين أن جهاز Galaxy S22 Plus يمكن أن يصل إلى 45 واط. وكلاهما يصل إلى 15 واط عبر أجهزة الشحن اللاسلكية.

ورفعت سامسونج التزامها بالبرامج لأربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل الرئيسية. وينطبق الإطار الزمني الممتد للدعم هذا على تشكيلة Galaxy S22 وتشكيلة Galaxy S21 و Z Fold 3 و Z Flip 3.

Galaxy S22 Ultra هو Galaxy Note باسم آخر

كما أعلنت الشركة عن Galaxy S22 Ultra الذي أشارت المعلومات إلى أنه عبارة عن هاتف Galaxy Note، ولكن باسم آخر. ويوفر الهاتف شاشة بحجم 6.8 إنشات، وقلم S Pen مدمج، ومجموعة من الكاميرات، وذلك بسعر 1200 دولار.

وبالإضافة إلى مكان حفظ القلم، يكتسب Galaxy S22 Ultra بعض ترقيات الكاميرا الإضافية للتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والصور الشخصية، وشحن سلكي أسرع، وجميع المكونات الأحدث التي تتوقع أن تجدها في هاتف رائد لعام 2022.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 و Exynos 4. ويتضمن شاشة من نوع OLED بقياس 6.8 إنشات، ويتميز بمعدل تحديث متغير 120 هرتز. ولكن يمكن أن تصل ذروة السطوع إلى 1750 شمعة إذا كنت في ضوء الشمس المباشر.

وتشمل ترقيات المواصفات الأخرى Gorilla Glass Victus Plus عبر الجهة الأمامية والخلفية، وشحن سلكي سريع بقوة 45 واط (لا يزال لاسلكيًا بقوة 15 واط)، ونسخة بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت. وهناك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير و 5G و Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E ويدعم معيار IP68.

وتم تحسين زمن التأخر بالنسبة للقلم من 9 ميلي ثانية إلى 2.8 ميلي ثانية. وتقول سامسونج إن الخوارزمية التي تتنبأ بالمسار الذي يرسمه المستخدم بالقلم قد تم تحسينها أيضًا وأن معدل التعرف على خط اليد أعلى (ويتضمن عشرات اللغات الأخرى).

ويدعم Galaxy S22 Ultra أيضًا الإجراءات الهوائية للقلم، مثل التقليب في معرض الصور أو التحكم في كاميرا الهاتف عن بعد، دون لمس الشاشة.

ولا تزال تحصل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرات مقربة 3x و 10x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 40 ميجابكسل.

وتركز التحسينات بشكل كبير على إمكانات الصور والفيديو في الإضاءة المنخفضة. وأصبح من الممكن الآن التقاط صور شخصية في الوضع الليلي، ويمكن للمستخدمين التقاط صور عالية الدقة في الوضع الليلي.

ويتاح الهاتف للطلب الأولي منذ الآن، ويأتي باللون الأسود أو الأبيض أو الأخضر أو اللون العنابي. ويبدأ بيع الجهاز في 25 فبراير بنسخ 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت. ويحتوي نموذج 128 جيجابايت على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. بينما تشمل باقي النسخ 12 جيجابايت.