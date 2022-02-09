أجهزة سامسونج اللوحية الجديدة أصبحت أكبر

أعلنت شركة سامسونج عن جهاز Galaxy Tab S8 Ultra، وهو جهاز لوحي بشاشة من نوع OLED بقياس 14.6 إنشًا.

ويقع Galaxy Tab S8 Ultra، الذي تبلغ تكلفته 1100 دولار، في الجزء العلوي من خط Galaxy Tab S8، والذي يتضمن Galaxy Tab S8 و Galaxy Tab S8 Plus.

ويتبع Galaxy Tab S8 Ultra نفس النهج الذي استخدمته سامسونج مع هواتفها الذكية التي تحمل اسم Ultra. إذ إنها أكبر ومليئة بالميزات أكثر من النماذج الأخرى في التشكيلة.

ويوفر Galaxy Tab S8 Ultra معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز مع دقة تبلغ 2960×1848 بكسل.

ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت، وكاميرتين أماميتين، وأحدث شريحة Snapdragon Gen 1 من كوالكوم.

وتعد شاشة Galaxy Tab S8 Ultra الجديدة أكبر بنسبة 20 في المئة من شاشة Galaxy Tab S8 Plus و Galaxy Tab S7 Plus بقياس 12.4 إنشًا.

وتوجد الكاميرتان الأماميتان (كلاهما بدقة 12 ميجابكسل) ضمن نتوء. وأضافت سامسونج بعض ميزات التأطير التلقائي إلى الكاميرا، التي تحاول إبقائك في وسط الإطار عبر مكالمات الفيديو.

كما أن لديها القدرة على تعتيم الخلفية عبر المكالمات. وهناك ميكروفون ثلاثي الاتجاهات مع ثلاثة أنواع مختلفة من إلغاء الضوضاء للحصول على صوت واضح.

وتضيف سامسونج قلم S Pen في العلبة مع جميع نماذج Galaxy Tab S8. ولكن الغلاف المزود بلوحة المفاتيح يكلفك مبلغًا إضافيًا.

ويعمل الجهاز بواسطة نظام أندرويد 12. ولدى الشركة ميزة Dex، التي توفر بيئة تشبه سطح المكتب مع تطبيقات ذات نوافذ وشريط مهام وميزات أخرى عندما يكون الجهاز اللوحي مثبتًا عبر لوحة المفاتيح.

وتقول الشركة أيضًا إنها حسّنت وضع النوافذ المتعددة الذي يتيح لك تقسيم الشاشة بين ثلاثة تطبيقات مختلفة وضبط حجم كل نافذة.

سامسونج تعلن عن جهازها اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra

تشمل ميزات Dex الجديدة الأخرى القدرة على العمل في الاتجاه الرأسي وجعل الجهاز اللوحي بمثابة شاشة لمس لاسلكية لجهاز حاسب أو هاتف مقترن.

كما يمكنك أيضًا سحب الملفات وإفلاتها بين الأجهزة، على غرار ميزة Universal Control من آبل بين أجهزة ماك وآيباد.

ويعتبر الجهازان الآخران في المجموعة، وهما Galaxy Tab S8 بسعر 700 دولار و Galaxy Tab S8 Plus بسعر 900 دولار، بدائل مباشرة أكثر لأسلافهما Galaxy Tab S7.

ويحتوي Galaxy Tab S8 على شاشة LCD بقياس 11 إنشًا ومعدل تحديث 120 هرتز. بينما يحتوي Galaxy Tab S8 Plus على شاشة OLED بقياس 12.4 إنشًا مع معدل تحديث 120 هرتز.

كما يحتوي كلاهما على معالج Snapdragon 8 Gen 1، وأربعة مكبرات صوت Dolby Atmos، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، وكاميرا أمامية واحدة بدقة 12 ميجابكسل.

وتحتوي جميع نماذج Galaxy Tab S8 على Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.2. ولكن يتوفر Galaxy Tab S8 Plus مع اتصال خلوي اختياري 5G.

وتتيح الشركة أجهزة Galaxy Tab S8 للطلب المسبق بدءًا من اليوم 9 فبراير. ومن المتوقع أن يبدأ شحنها في وقت لاحق من هذا الشهر.