آبل تدعم قبول المدفوعات دون تلامس عبر آيفون

أعلنت شركة آبل عن خطط لطرح خدمة انقر للدفع عبر آيفون، مما يسمح للشركات باستخدام الأجهزة المحمولة كمحطة دفع للمدفوعات غير التلامسية.

وأشار تقرير وكالة بلومبرج من عام 2020 إلى أن استحواذ شركة آبل على شركة ناشئة، Mobeewave، ركزت على بناء هذه التكنولوجيا. وكشفت شائعة من نفس المنفذ في شهر يناير أنها تقترب من طرحها.

وأكدت الشركة المصنعة لهواتف آيفون هذه الميزة، التي تأخذ مدفوعات من بطاقات الائتمان والخصم اللاتلامسية والمحافظ الرقمية الأخرى.

وبالرغم من أن ميزة انقر للدفع ليست جاهزة للاستخدام الآن. ولكن واجهة برمجة التطبيقات الداعمة وصلت مع الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 15.4.

ومن المحتمل أن يتم تمكين الميزة عبر iPhone XS والنماذج الأحدث. وهناك أجهزة آيفون قديمة مزودة بتقنية NFC. ولكن لا توجد نماذج آيفون 6 وآيفون 7 وآيفون 8 في القائمة المتوافقة، على الأقل في الوقت الحالي.

وتقول آبل إنها لا تعرف ما الذي يتم شراؤه أو من يشتريه، بشكل مشابه لميزة Apple Pay.

وأكدت الشركة أنها تدعم جميع مدفوعات EMV اللاتلامسية، بما في ذلك Google Pay. نتيجة لذلك مع توفر المزيد من الخيارات، يمكن أن تبدأ أجهزة قراءة بطاقات Square المألوفة في الاختفاء.

ووفقًا للشركة، يحتاج جميع التجار إلى استخدام هواتفهم كنظم قبول للدفع للعمل مع معالج دفع متوافق. وتحتل Stripe المرتبة الأولى.

آبل تعلن عن ميزة انقر للدفع

تخطط Stripe لدعم الميزة في تطبيق نقاط البيع شوبيفاي هذا الربيع، تليها المنصات والتطبيقات الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.

ويتم تمكين الميزة أيضًا في متاجر Apple Store في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت جينيفر بيلي، نائبة رئيس الشركة لمنتجات Apple Pay و Apple Wallet: توفر ميزة انقر للدفع عبر آيفون للشركات طريقة آمنة وخصوصية وسهلة لقبول المدفوعات غير التلامسية.

وتعمل الميزة الجديدة على تمكين الملايين من التجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة من استخدام آيفون لقبول المدفوعات بسهولة وأمان من خلال نقرة بسيطة عبر جهاز آيفون، دون الحاجة لأجهزة إضافية أو محطة دفع.