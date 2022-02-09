آبل: بعض أجهزة آيفون سجلت تفاعلات سيري تلقائيًا

قدمت شركة آبل في عام 2019 خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين إلغاء الاشتراك في مشاركة تسجيلات سيري مع الشركة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وبينما لا يزال هذا الخيار متاحًا في iOS 15، يبدو أن الخيار لم يكن يعمل بالشكل المتوقع. ولكن الشركة أصلحت هذا الخطأ مع iOS 15.4.

وسمح هذا الخطأ، الذي تم تقديمه لأول مرة في نظام التشغيل iOS 15، بتشغيل إعداد تحسين سيري والإملاء تلقائيًا، والذي يمنح الشركة الإذن بتسجيل محادثاتك مع سيري وتخزينها ومراجعتها.

وقالت الشركة إن الخطأ الذي تم العثور عليه في الإصدارات القديمة من نظام التشغيل iOS 15 أدى إلى مشاركة تسجيلات لمحادثات المستخدمين مع سيري مع الشركة حتى عندما اختار المستخدم عدم مشاركتها.

ولتجنب المزيد من المشاكل، عطلت آبل مشاركة تسجيل سيري للعديد من المستخدمين الذين يستخدمون iOS 15.2.

ومع الإصدار التجريبي الثاني من iOS 15.4، الذي تم إصداره للمطورين، قالت الشركة إنها أصلحت الخطأ.

ويتم سؤالك بعد تحديث آيفون إلى الإصدار التجريبي من iOS 15.4 عما إذا كنت تريد المساعدة في تحسين سيري والإملاء. وذلك من خلال السماح للشركة بمراجعة تسجيلات التفاعلات الصوتية لتحسين كلتا الخدمتين.

وإذا قمت بإلغاء الاشتراك، فلن يتم تسجيل تفاعلاتك الصوتية مع سيري أو أداة الإملاء الصوتي عبر آيفون ومشاركتها مع آبل.

وحذفت الشركة جميع التسجيلات التي تمت مشاركتها بشكل غير صحيح بسبب الخطأ من خوادمها بعد وقت قصير من تحديد المشكلة.

آبل تحذف أي تسجيلات تم جمعها عن غير قصد

قالت الشركة في بيان: قمنا مع نظام التشغيل iOS 15.2 بإيقاف تشغيل إعداد تحسين سيري والإملاء للعديد من مستخدمي سيري أثناء إصلاحنا للخلل الذي تم تقديمه في نظام التشغيل iOS 15.

وأضافت: أدى هذا الخطأ إلى تمكين الإعداد عن غير قصد لجزء صغير من الأجهزة. منذ تحديد الخطأ، توقفنا عن المراجعة منذ تحديد الخطأ وحذفنا الصوت المستلم من جميع الأجهزة المتأثرة.

وتستخدم آبل تسجيلات الأشخاص الذين يتفاعلون مع سيري للتحقق مما إذا كان المساعد يجيب على الاستفسارات بشكل صحيح من أجل تحسين الميزة.

ويمكنك تمكين أو تعطيل خيار مشاركة تسجيلات سيري مع آبل في أي وقت. وذلك عبر الانتقال إلى الإعدادات، ومن الخصوصية، ومن ثم التحليلات والتحسينات.

ويتاح الإصدار التجريبي الثاني من iOS 15.4 للمطورين ومستخدمي الإصدار التجريبي العام. ومن المتوقع وصول الإصدار الرسمي هذا الربيع.