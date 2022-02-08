iOS 15.4 يسمح لك بتعطيل إشعارات أتمتة الاختصارات

أضافت شركة آبل مفتاح تبديل إلى تطبيق الاختصارات Shortcuts في iOS 15.4 الذي يتيح للمستخدمين تعطيل إشعارات الأتمتة الشخصية التي أنشأها المستخدمون على أجهزتهم عند تشغيلهم لأتمتة الاختصارات المحددة.

وتعد ميزة أتمتة الاختصارات واحدة من أكثر الأدوات فائدة وقوة التي تتيح آبل للمستخدمين الوصول إليها.

وتتيح الميزة للمستخدمين إعداد مشغلات شرطية أساسية لمجموعة متنوعة من الحالات عبر آيفون. سواء كان ذلك في وقت محدد من اليوم، أو الوصول إلى موقع ما، أو تلقي بريد إلكتروني أو رسالة نصية من جهة اتصال معينة، أو الانضمام إلى شبكة لاسلكية، أو النقر فوق علامة NFC، أو فتح تطبيق، أو عندما يصل هاتفك إلى مستوى معين من عمر البطارية.

وتعتبر الاختصارات مفيدة إذا تم استخدامها بشكل صحيح. وتسمح بأشياء مثل تعطيل الإشعارات عندما يكون تطبيق كيندل مفتوحًا حتى تتمكن من القراءة بهدوء. أو تشغيل وضع الطاقة المنخفضة تلقائيًا عندما تنخفض بطارية هاتفك إلى أقل من 50 في المئة. أو تعطيل قفل التدوير عند فتح تطبيق Apple TV لمشاهدة العروض بوضع ملء الشاشة بشكل صحيح.

ولكن آبل جعلت الميزة غير مفيدة للاستخدام للمهام الشائعة من خلال إنشاء إشعارات إلزامية في كل مرة يتم فيها تشغيل الشروط.

ويعمل التحديث الجديد على إصلاح ذلك من خلال إضافة مفتاح تبديل يسمح للمستخدمين بتعطيل هذه الإشعارات. ويجعل ذلك أتمتة اختصارات آبل أكثر قابلية للاستخدام بشكل كبير للمهام اليومية. وذلك من خلال السماح لك بإزالة الإشعارات غير المرغوب فيها التي كانت تظهر في كل مرة تقوم فيها بتشغيل أحدها.

ولتعطيل الإشعارات، فما عليك سوى النقر على الأتمتة وإيقاف تشغيل مفتاح التبديل الجديد “الإعلام عند التشغيل” الذي يظهر إذا كنت تقوم بتشغيل الإصدار التجريبي الأخير من iOS 15.4.

ويتعين عليك القيام بذلك لكل إشعار. ولكن بمجرد إعداده بشكل صحيح، فلن يزعجك شريط إشعارات الاختصارات للأتمتة مرة أخرى.

iOS 15.4 يضيف مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة

يشار إلى أن الإعداد الجديد مخصص لأتمتة الاختصارات فقط، وليس كل الاختصارات. ويعني هذا أن بعض الاختصارات – مثل اختصار أيقونات iOS المخصصة – تستمر في تشغيل إشعار منبثق في كل مرة يتم تمكينها فيها.

ولا يوجد في الوقت الحالي طريقة لإزالة الإشعار المنبثق عند فتح تطبيق بهذه الطريقة إذا كنت تستخدم الاختصارات كحل بديل لأيقونات iOS المخصصة.

كما يضيف iOS 15.4 أيضًا خيار استخدام Face ID عبر أجهزة آيفون الأحدث أثناء ارتداء قناع. وهناك مجموعة كبيرة من الرموز التعبيرية الجديدة.

ولا يزال التحديث حاليًا في مرحلة تجريبية عامة. ولكن من المفترض أن يشهد إصدارًا واسعًا في الأسابيع المقبلة.