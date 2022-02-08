مشاكل تيسلا مستمرة بسبب تغريدات إيلون ماسك

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات مذكرة استدعاء بحق شركة تيسلا بشأن تغريدة إيلون ماسك لعام 2018 حول جعل الشركة خاصة.

وأعادت أخبار أمر الاستدعاء، الذي صدر في 16 نوفمبر 2021، إشعال العداء بين إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات الذي كان موجودًا منذ أكثر من أربع سنوات.

وكتب ماسك تغريدة في 7 أغسطس 2018 ادعى فيها حصوله على تمويل لجعل الشركة خاصة بسعر 420 دولار للسهم. وكانت تيسلا شركة مساهمة عامة منذ عام 2010.

وقال ماسك عبر تويتر إنه حصل على تمويل مضمون لإتمام الصفقة وإخراج أي مساهمين لا يريدون الاستمرار في العمل مع الشركة.

ونشر هذه التغريدات في فترة ما بعد الظهر بينما كان التداول لا يزال جاريًا، وقفز سعر سهم الشركة ردًا على ذلك.

وبدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا. وتوصل التحقيق إلى أن ماسك عقد عدة اجتماعات مع صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية.

ولكن بالرغم من ذلك، لم يناقش ماسك أبدًا صفقة التحول إلى القطاع الخاص بسعر 420 دولار للسهم مع أي مصدر تمويل محتمل.

كما لم يتحقق مما إذا كان من الممكن لجميع المستثمرين الحاليين البقاء مع تيسلا كشركة خاصة. ولم يؤكد دعم مستثمري تيسلا للصفقة المحتملة.

وبعد مرور عام، اتفقت تيسلا وهيئة الأوراق المالية والبورصات على أن تغريدات ماسك حول الشركة يجب أن تخضع لمزيد من الرقابة.

ووفقًا للتسوية، يجب على محامي الشركة الموافقة المسبقة على تغريدات ماسك حول الصحة المالية للشركة أو المبيعات أو أرقام التسليم بالإضافة إلى موضوعات محددة أخرى.

وطلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات في شهر فبراير 2019 من قاضٍ اتحادي توجيه ازدراء لماسك بسبب تغريدة غير دقيقة. وحاججت بأن التغريدة تنتهك شروط الاتفاقية.

وزعم ماسك أن لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت تحاول الاستيلاء غير الدستوري على السلطة. بينما قالت الوكالة إن الرئيس التنفيذي للشركة كان ينتهك التسوية.

مشاكل تيسلا جاءت بعد أيام قليلة من قيام ماسك بالتغريد

صدر أمر الاستدعاء الأحدث بعد أكثر من أسبوع بقليل من قيام ماسك بتغريد استطلاع للرأي يسأل متابعيه عما إذا كان يجب عليه بيع 10 في المئة من حصته في تيسلا لدفع المزيد من الضرائب.

وانخفضت أسهم شركة صناعة السيارات بنسبة 16 في المئة في يومي التداول التاليين. وكان ماسك منتقدًا صريحًا لاقتراح فرض ضرائب على المكاسب غير المحققة على الأصول المتداولة علنًا لبعض الأمريكيين الأكثر ثراءً.

وبموجب الاقتراح، إذا زادت قيمة الأصول، حتى لو لم يقم الشخص ببيع الأصول، فإنه يتعين على الشخص دفع ضرائب على المكاسب غير المحققة.

ويؤدي ذلك إلى إنهاء الثغرة الضريبية التي تسمح لأصحاب المليارات بتأجيل ضرائب أرباح رأس المال إلى أجل غير مسمى. وذلك مع استمرار قدرتهم على الاقتراض مقابل تلك الثروة.

ولم توضح تيسلا طبيعة تحقيق الوكالة. ولكن قالت إن الوكالة تسعى للحصول على معلومات حول عمليات الحوكمة فيما يخص الامتثال للتسوية بصيغتها المعدلة.

وحلت الشركة قسم العلاقات العامة في عام 2019، ولم تستجب لطلبات وسائل الإعلام منذ ذلك الحين.