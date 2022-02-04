تويتر قد تسمح لك بكتابة تغريدات تتجاوز 280 حرفًا

تشتهر منصة تويتر بالمحتوى القصير من ردود الفعل السريعة إلى الصور الهزلية المضحكة، ومن المعروف أن مستخدمي المنصة مقيدون حاليًا بالتغريدات المكونة من 280 حرفًا.

وبينما يكون هذا عادةً كافيًا لمعظم الأشخاص، يشير تقرير جديد إلى أن أولئك الذين يأملون في نشر تغريدات أطول قد يكونون قادرين قريبًا.

وتدعي خبيرة الهندسة العكسية جين مانشون وونغ أن تويتر تطور ميزة جديدة تسمى Twitter Articles، مما يسمح للمستخدمين بنشر رسائل أطول.

ونشرت وونغ لقطة شاشة لما قد تبدو عليه Twitter Articles. وكتبت أن المنصة تطور ميزة Twitter Articles والقدرة على إنشاء مقالة داخل تويتر. ربما هناك تنسيق طويل جديد قادم إلى المنصة.

وبالرغم من أن لقطة الشاشة لا تكشف عن الكثير من التفاصيل. ولكن تشير إلى أن Twitter Articles قد تحتوي على قسم مخصص لها داخل تطبيق المنصة.

وفي تغريدة لاحقة، اقترحت وونغ مجموعة من الاستخدامات المحتملة لميزة Twitter Articles. وأضافت: قد يكون هناك الكثير من الإمكانات من خلال المقال مثل المقالات الحصرية والرسالة الإخبارية مع تجربة مستخدم داخل التطبيق ومع المحادثة عبر المنصة ومقالات مجمعة (بواسطة المواقع الإخبارية) مع نموذج الاشتراك في قراءة الأخبار.

تويتر تختبر ميزة المقالات الجديدة

وقال متحدث باسم المنصة: نحن نبحث دائمًا عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على بدء المحادثات والمشاركة فيها عبر منصتنا. ونشارك المزيد حول عملنا قريبًا.

وعندما تم إطلاق المنصة للمرة الأولى في عام 2006، تم تقييد التغريدات بـ 140 حرفًا، وهو ما كان قصيرًا إلى حد ما. ولكن في عام 2018، ضاعفت المنصة هذا الحد إلى 280 حرفًا ليسهل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم.

ومع ذلك، تشير البيانات الأولية من تويتر عندما تم رفع حد الأحرف إلى أن معظم المستخدمين ما زالوا ينشرون تغريدات قصيرة.

وفي تدوينة عام 2018، بعد تجربة عدد الأحرف المسموح بها. أوضحت أليزا روزين، مديرة المنتج في الشركة: كنا قلقين من أن المخططات الزمنية قد تمتلئ بتغريدات مكونة من 280 حرفًا. كما كنا قلقين من أن يستخدم الأشخاص الذين لديهم الحد الجديد المساحة بالكامل دائمًا. ولكن هذا لم يحدث.

وأضافت: 5 في المئة من التغريدات المرسلة كانت أطول من 140 حرفًا و 2 في المئة كانت تزيد عن 190 حرفًا. نتيجة لذلك لا ينبغي أن تتغير تجربة قراءة مخططك الزمني بشكل كبير. وتظل ترى نفس القدر من التغريدات في مخططك الزمني.