أمازون ترفع سعر عضوية برايم السنوية

رفعت شركة أمازون سعر اشتراكات برايم Prime السنوية من 119 دولار إلى 139 دولار سنويًا في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الشركة جنبًا إلى جنب مع تقرير أرباحها.

ويرتفع سعر الاشتراك الشهري أيضًا من 12.99 دولار إلى 14.99 دولار. وقالت الشركة إنها ترفع السعر بسبب مزايا عضوية برايم الموسعة، مثل محتوى برايم فيديو المضاف وتوسيع الشحن المجاني في نفس اليوم، وكذلك للتعويض عن ارتفاع تكاليف العمالة والنقل في شبكتها للتوزيع.

وتأتي هذه الخطوة مع ارتفاع أسعار كل شيء تقريبًا – من الغذاء إلى الطاقة – في الأشهر الأخيرة.

وتضاعفت القوى العاملة العالمية في أمازون خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 1.6 مليون موظف، وقالت الشركة أيضًا في العام الماضي إنها رفعت أجور آلاف العمال.

وكانت آخر مرة رفعت فيها الشركة أسعار برايم في 2018، عندما رفعت العضوية السنوية من 99 دولار. ويمثل آخر ارتفاع في الأسعار زيادة بنسبة 17 في المئة.

ويدخل التغيير حيز التنفيذ في 18 فبراير لأعضاء برايم الجدد وبعد 25 مارس للأعضاء الحاليين. ولم يكن ارتفاع سعر برايم هو الخبر الرئيسي الوحيد في التقرير.

وتضاعفت أرباح الشركة خلال ربع نهاية ديسمبر لتصل إلى 14.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين في وول ستريت.

وكانت القفزة الهائلة في الأرباح ترجع إلى حد كبير إلى حساب الشركة لاستثمارها في شركة السيارات الكهربائية ريفيان.

أمازون تواجه ارتفاع التكاليف في جميع المجالات

سجلت الشركة خسائر تشغيلية في كل من أمريكا الشمالية وأعمال التجارة الإلكترونية الدولية. ولكن أعلنت AWS عن زيادة بنسبة 49 في المئة في الدخل التشغيلي، لتصل إلى 5.3 مليارات دولار.

وأضافت AWS أيضًا المزيد من الإيرادات سنويًا أكثر من أي ربع آخر في تاريخها. وارتفعت المبيعات الإجمالية للربع بأكثر من 9 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 137.4 مليار دولار، أي أقل بقليل من 137.6 مليار دولار التي توقعها المحللون.

وقفزت أسهم أمازون بما يصل إلى 17 في المئة في تعاملات ما بعد الإغلاق عقب التقرير.

وبالرغم من رد فعل المستثمرين الأولي الإيجابي، أشار بعض المحللين إلى أن أمازون تواجه معركة شاقة في الأرباع المقبلة.

وتكافح الشركة ارتفاع التكاليف وتراجع اعتماد الناس على التسوق عبر الإنترنت بعد توفر اللقاحات على نطاق واسع.

وتوقعت الشركة نمو صافي المبيعات بين 3 و 8 في المئة للربع الأول من عام 2022. ويمثل ذلك انخفاضًا كبيرًا عن نمو المبيعات بنحو 44 في المئة الذي حققته خلال نفس الفترة من العام السابق.