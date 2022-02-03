موزيلا تعزز ميزة مكافحة التتبع في فايرفوكس

تعمل مؤسسة موزيلا على تعزيز ميزة مكافحة التتبع في فايرفوكس من خلال الجمع بين الوظيفة الإضافية حاويات الحسابات المتعددة مع خدمة VPN الخاصة بها، التي تتيح لك الفصل بين شخصياتك عبر الإنترنت – مثل سجل تصفح العمل وسجل التصفح الشخصي.

وتتوفر حاويات الحسابات المتعددة كإضافة في فايرفوكس منذ عام 2017. وتعمل الميزة على احتواء حياتك المختلفة عبر الإنترنت في علامات تبويب منفصلة يمكنك تصنيفها باستخدام الألوان أو الرموز أو الأسماء.

وتحتوي الحاويات على سجلاتك للتصفح. كما أنها تخزن أيضًا ملفات تعريف الارتباط ومعلومات التتبع. ويعني ذلك أنه يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابات مختلفة عبر نفس الموقع بمجرد النقر فوق حاوية أخرى.

ولكن استخدام الوظيفة الإضافية مع Mozilla VPN يأتي بميزة مميزة تتمثل في القدرة على إخفاء موقعك عبر الحاويات.

وكما توضح تدوينة موزيلا، فإن بإمكانك توصيل كل شخص من شخصياتك عبر الإنترنت بخادم مختلف.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت مسافرًا للخارج ولكنك تريد التحقق من حسابك المصرفي عبر الإنترنت في الوطن، فإن بإمكانك استخدام الوظيفة الإضافية للتصفح بحثًا عن المتاجر في علامة تبويب واحدة ثم إدارة أموالك الشخصية من خادم بالقرب من مسقط رأسك في مكان آخر.

وعند دمج Mozilla VPN مع الوظيفة الإضافية حاويات الحسابات المتعددة، فإن استخدام VPN من موزيلا يمكن أن يساعد في إخفاء نشاطك على الويب بشكل أكبر. وتجعل هذه الطريقة من الصعب على الخوادم تتبعك بناءً على المكان الذي تدخل منه إلى الموقع

موزيلا تحافظ على خصوصيتك عبر فايرفوكس

تساعد هذه الطريقة، على سبيل المثال، في معرفة ما هو شائع عبر يوتيوب في بلدين مختلفين في وقت واحد. كما أنها أداة خصوصية مهمة لتجنب أعين المتطفلين التي تحاول العثور على اتصال بين شخصياتك المختلفة على الإنترنت.

أما بالنسبة لميزة القفزات المتعددة من موزيلا – التي تم إصدارها لأول مرة لشبكة VPN الخاصة بسطح المكتب في شهر سبتمبر – فإنها تتيح لك توجيه نشاطك عبر الإنترنت من خلال خادمين مختلفين.

ويزيد ذلك من تغطية مساراتك عبر الإنترنت. وأعلنت المؤسسة أنها تضيف دعمًا لميزة القفزات المتعددة عبر تطبيق Mozilla VPN لنظامي أندرويد و iOS.

كما تقدم موزيلا إرشادات حول كيفية إضافة حاويات الحسابات المتعددة إلى Mozilla VPN، وكذلك كيفية تشغيل ميزة القفزات المتعددة عبر الهاتف المحمول.

وبالرغم من أن Mozilla VPN لا تزال خدمة جديدة إلى حد ما. ولكن الميزات الفريدة، مثل حاويات الحسابات المتعددة، قد تجعلها مفضلة للمستخدمين الذين لديهم مخاوف أكثر جدية بشأن الخصوصية.