مايكروسوفت تلغي خططها لنظارة HoloLens 3

يبدو أن مستقبل HoloLens من شركة مايكروسوفت غير مؤكد، حيث تكافح الشركة لوضع إستراتيجية مترابطة للواقع المختلط.

وترى صناعة التكنولوجيا فرصة كبيرة في نظارة الرأس التي تغمر المستخدمين في عوالم افتراضية ومحسنة رقميًا. ولكن أعمال HoloLens تبدو أقل شبهاً برهان مبكر بدأ يؤتي ثماره.

ووفقًا لتقرير جديد من موقع Business Insider، ألغت شركة التكنولوجيا العملاقة خططها لما كان يمكن أن يكون HoloLens 3 في الأشهر الأخيرة.

ويعتقد أحد مصادر أن هذه هي نهاية نظارة الرأس. بالإضافة إلى ذلك قالت المصادر إن مايكروسوفت وقعت صفقة للتعاون مع سامسونج لتطوير جهاز جديد للواقع المختلط، مما تسبب في حدوث انقسام داخلي داخل قسم الواقع المختلط.

ونفى المتحدث باسم مايكروسوفت نهاية HoloLens، ووصفها بأنها جزء مهم من خطط الشركة للفئات الناشئة مثل الحقيقة المختلطة وميتافيرس.

وأضاف المتحدث: نظل ملتزمين تجاه HoloLens وتطوير HoloLens المستقبلي. ورفضت الشركة التحدث حول شراكتها مع سامسونج.

وقال الموظفون في وحدة الواقع المختلط الذين تحدث موقع Business Insider إليهم إن الفصائل المختلفة داخل الفريق تتجادل حول المنطقة التي يجب التركيز عليها.

ويعتقد البعض أنه يجب على الفريق التركيز على أجهزته الخاصة. بينما يعتقد البعض الآخر أنه من الأفضل تطوير منصة برمجية لميتافيرس التي يمكن للشركات الأخرى استخدامها، مثل نظام التشغيل ويندوز.

وهناك أيضًا أشخاص يتجادلون حول ما إذا كان ينبغي على مايكروسوفت الاستمرار في التركيز على إنشاء منتجات لعملاء المؤسسات أو ما إذا كان يجب على عملاقة التكنولوجيا أيضًا إنشاء منتجات للمستهلكين.

فريق مايكروسوفت للواقع المختلط منقسم حول الاستراتيجية

يجادل البعض أيضًا بأن فريق الواقع المختلط التابع للشركة يجب أن يفي بالعقود العسكرية. ويقال إن روبين كاباليرو، المدير التنفيذي السابق لشركة آبل الذي تم تعيينه لرئاسة هندسة الأجهزة لـ HoloLens ومشاريع أخرى في عام 2020، يريد التركيز على المستهلكين وميتافيرس.

ويبدو أن هناك مثل هذا الالتباس حول ما يجب أن يكون تركيز الفريق عليه. ويؤكد ذلك فقدان الشركة 25 موظفًا في الواقع المختلط لصالح شركة ميتا في عام 2021. بما في ذلك الموظفين القدامى الذين عملوا مع الشركة لأكثر من 20 عامًا.

وبالرغم من ذلك، لدى مايكروسوفت خطط كبيرة لميتافيرس. وعندما أعلنت أنها تشتري Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار، قالت إن الاستحواذ يوفر الأساس لميتافيرس.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي للشركة: تعد الألعاب الفئة الأكثر ديناميكية وإثارة في مجال الترفيه عبر جميع المنصات اليوم. وتلعب دورًا رئيسيًا في تطوير منصات ميتافيرس.