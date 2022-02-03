سوني تراهن على الألعاب الجماعية في معركتها مع مايكروسوفت

قالت شركة سوني إنها تخطط لتقديم 10 ألعاب جماعية جديدة عبر الإنترنت بحلول عام 2026، مما فاجأ المحللين مع رهان تحويلي محتمل حيث تصعد مجموعة الترفيه اليابانية تنافسها مع شركة مايكروسوفت

ويأتي التوسع في ما يسمى بألعاب الخدمة المباشرة مع استمرار تأثر الجهود المبذولة للاحتفاظ بتقدم تاريخي على منافستها الأمريكية في الجولة الأخيرة من حروب المنصة بالوباء وتعطيل سلاسل توريد أشباه الموصلات.

وخفضت سوني توقعاتها لمبيعات بلاي ستيشن 5 في السنة المالية المنتهية في مارس إلى 11.5 مليون، بانخفاض عن تقديرها السابق البالغ 14.8 مليون.

ولا تزال المنصة، التي تم إطلاقها في شهر نوفمبر 2020، مطلوبة. ولكن يصعب شرائها في العديد من الأسواق بالرغم من النطاق المحدود للألعاب الرائجة.

وتم الكشف عن خطط سوني للدفع بقوة أكبر في ألعاب الخدمة المباشرة – مع عناوين مثل فورتنايت و Apex Legends في اجتماع النتائج المالية للربع الثالث.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الشركة أنها وافقت على دفع 3.6 مليارات دولار لاستوديو الألعاب الأمريكي Bungie. وينتج الاستوديو واحدة من أشهر ألعاب الخدمة المباشرة في العالم، Destiny 2.

وركزت عمليات استحواذ سوني في قطاع الألعاب حتى الآن على بناء محفظتها من الألعاب التي تركز على تجربة اللاعب الفردي.

وتشمل ثمار هذه الاستثمارات عناوين مثل Uncharted، التي من المفترض أن تطلقها الشركة كفيلم في وقت لاحق من هذا العام.

وتساءل المستثمرون في البداية عما إذا كانت الشركة قد دفعت مبالغ زائدة مقابل Bungie. ولكن المحللين قالوا إن الصفقة منطقية في ضوء مشاريع الخدمة الحية الطموحة للشركة.

سوني تخطط لأكثر من 10 ألعاب خدمة مباشرة بحلول 2026

انخفضت أسهم سوني بشدة في شهر يناير بعد ظهور صفقة مايكروسوفت مع Activision Blizzard. ورأى السوق أن هذه الخطوة قد تضغط على الشركة اليابانية لتوقيع صفقة ضخمة باهظة الثمن.

وأشارت الشركة إلى خطة مدتها ثلاث سنوات تم الإعلان عنها في العام الماضي التي توقعت إنفاق 17.5 مليار دولار على الاستثمارات الاستراتيجية.

وقال إن الشركة لا ترى حاجة لتغيير هذا الإطار. كما أوضح أن الشركة لا تريد التكهن بعمليات الاندماج والاستحواذ على نطاق واسع.

وأعلنت الشركة عن خططها للألعاب جنبًا إلى جنب مع مجموعة من النتائج الفصلية التي فاقت توقعات المحللين.

وبلغت الأرباح التشغيلية في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر 4.05 مليارات دولار. ويعني ذلك زيادة بنسبة 32 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

علاوة على ذلك رفعت الشركة توقعات أرباحها التشغيلية للسنة المنتهية في شهر مارس إلى 10.5 مليارات دولار. بزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 9.1 مليارات دولار الصادرة في شهر أكتوبر.