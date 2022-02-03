ستارلينك بريميوم تعد بسرعة 500 ميجابت في الثانية

تحصل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك من شركة سبيس إكس على فئة جديدة عالية الأداء تسمى Starlink Premium.

وتم الإعلان عن الخدمة الجديدة من قبل مؤسس سبيس إكس، إيلون ماسك، وتتضمن هوائيًا عالي الأداء أكبر.

وتعلن الخدمة عن سرعات تتراوح بين 150 و 500 ميجابت في الثانية (20 إلى 40 ميلي ثانية من زمن الانتقال)، بزيادة من 50 إلى 250 ميجابايت في الثانية (20 إلى 40 ميلي ثانية من زمن الانتقال) التي وعدت بها الخدمة العادية.

وتدعي Starlink Premium أيضًا أن سرعات التحميل تقترب من ضعف سرعات التحميل عند 20 إلى 40 ميجابت في الثانية، مقارنة بـ 10 إلى 20 ميجابت في الثانية للخدمة العادية.

وبينما تكلف خدمة ستارلينك العادية 499 دولار للأجهزة و 99 دولار في الشهر، فإن Starlink Premium تكلف 2500 دولار للهوائي و 500 دولار شهريًا.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الثاني من هذا العام. وهناك أيضًا إيداع قابل للاسترداد بقيمة 500 دولار أمريكي لحجز طبق Starlink Premium.

ويأتي المنتج الجديد بخمس أضعاف تكلفة الخدمة القياسية التي تركز على المستهلك.

ويقول موقع ستارلينك عبر الويب إن الفئة الجديدة تستهدف المكاتب الصغيرة وواجهات المحلات والمستخدمين المتميزين في جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى سرعاتها المتزايدة، تعد الخدمة أيضًا بأن Starlink Premium تعمل بشكل أفضل في الظروف الجوية القاسية. كما أوضحت أن العملاء يحصلون على دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ستارلينك بريميوم تأتي مقابل 500 دولار شهريًا

ويمثل هذا ثاني طبق قمر صناعي جديد بدأت ستارلينك في تلقي طلباته خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وكشفت الخدمة في شهر نوفمبر عن طبق مستطيل أصغر حجمًا، وهو أرق وأخف وزنا من الطبق الدائري السابق للشركة.

وتروج الخدمة للأجهزة المحسّنة والسرعات الأسرع والدعم ذي الأولوية في عرضها للعملاء المميزين المحتملين.

وقال موقع سبيس إكس: هوائي خدمة ستارلينك بريميوم لديه أكثر من ضعف قدرة هوائي خدمة ستارلينك العادية، مما يوفر سرعات إنترنت أسرع وإنتاجية أعلى للمستخدمين الأكثر طلبًا، بما في ذلك الشركات.

وتوفر Starlink Premium أيضًا مرونة مواقع خدمة غير محدودة. على عكس المنتج القياسي، الذي يضمن الخدمة فقط في عنوان خدمة معين، وتقول سبيس إكس إن Starlink Premium قادرة على الاتصال من أي مكان.

وقال الموقع الإلكتروني: اطلب العديد من المواقع حسب الحاجة وقم بإدارتها جميعًا، بغض النظر عن بعدها، من حساب واحد.