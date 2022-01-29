Epic Games تحصل على دعم في معركتها ضد آبل

ربما تكون شركة Epic Games قد خسرت إلى حد كبير الدعوى القضائية الرئيسية التي رفعتها ضد شركة آبل، لكنها لن تخرج من دون قتال، ولديها بعض الدعم الكبير.

وبعد فترة وجيزة من صدور حكم Epic Games ضد آبل، استأنفت الشركة المطورة للعبة فورتنايت، وقدم عدد كبير من المنظمات في 27 يناير خلاصات داعمة للشركة، بما في ذلك ائتلاف من 35 مدعيًا عامًا للولاية، ومايكروسوفت، ومؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF).

وأثناء الدعوى القضائية، كانت Epic Games تحاول إثبات أن آبل تحتكر تطبيقات iOS. وكانت تطلب تغييرات من شأنها أن تجبر آبل على أخذ عمولة أقل من جميع المعاملات التي تتم من خلال هذا المتجر.

وإذا نجحت Epic Games في دفع آبل لقبول معالجات دفع بديلة، فإن ذلك قد يتغير بشكل كبير الطريقة التي تدير بها آبل، الشركة الأكثر ربحية في العالم، متجر التطبيقات المربح للغاية.

وحكم القاضي في القضية الأصلية لصالح شركة آبل في 9 من 10 تهم رفعتها Epic Games ضدها. ولكن كلا من Epic Games وآبل استأنفوا الأجزاء التي فقدوها.

وفي مذكرة استئناف افتتاحية تم تقديمها الأسبوع الماضي. حاججت الشركة المطورة للعبة فورتنايت بأن السماح للحكم بالمضي من شأنه أن يقلب المبادئ الراسخة لقانون مكافحة الاحتكار ويقوض سياسة مكافحة الاحتكار السليمة.

وتقف الآن أكثر من نصف الولايات في الولايات المتحدة ومايكروسوفت إلى جانب Epic Games لأنهم يعتقدون أن آبل محتكرة.

وقدم الداعمون خلاصات داعمة للشركة المطورة للعبة فورتنايت. وهذه الخلاصات يقدمها شخص ليس طرفًا في القضية، مضيفًا معلومات إضافية قد تكون ذات صلة.

وقالت الولايات في الخلاصة: أضر سلوك آبل وألحق الضرر بمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة والملايين من المواطنين. وتواصل آبل في الوقت نفسه احتكار توزيع التطبيقات وحلول الدفع داخل التطبيقات لأجهزة آيفون. كما تواصل خنق المنافسة وجمع أرباح غير تنافسية في صناعة الهواتف الذكية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار سنويًا. يجب أن تتحمل آبل مسؤولية سلوكها.

Epic Games خسرت إلى حد كبير أمام آبل

قالت مايكروسوفت: يمكن أن يترك الحكم الواسع لشركة آبل مجالًا صغيرًا لمبدأ مقيد لمنع آبل من الاستفادة من سيطرتها على iOS لحجب المنافسة في عدد لا يحصى من الأسواق المجاورة.

وأضافت: المخاطر كبيرة بالنسبة إلى مايكروسوفت والشركات الأخرى التي تعتمد على قوانين مكافحة الاحتكار لحماية المنافسة على أساس الجدارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت حليفاً رئيسياً للشركة المطورة للعبة فورتنايت أثناء المحاكمة. كما أن Epic Games استدعت مايكروسوفت إلى المنصة للإدلاء بشهادتها.

وقالت مؤسسة EFF: تظهر المراجعة الشاملة للنتائج التي توصلت إليها المحكمة أن آبل تتمتع بقوة سوقية في توزيع التطبيقات. كما تظهر أن مبرراتها المقدمة لسياسات متجر آب ستور التقييدية لا تفوق التأثيرات المانعة للمنافسة لهذه السياسات.

وأضافت: نتيجة لذلك يجب أن تعتبر هذه المحكمة أن سياسات آبل غير قانونية بموجب قانون شيرمان. وتتيح هذه النتيجة للشركة حرية مواصلة الابتكار لصالح مستخدميها، مع السماح للابتكار بالازدهار خارج جدرانها أيضًا.