واتساب تضع نصب عينيها على الولايات المتحدة

مع أكثر من 2 مليار مستخدم، تعد منصة واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا في العالم. ولكن أكبر أسواقها كلها خارج الولايات المتحدة. وتأمل فيسبوك، الشركة الأم لمنصة التراسل التي تم تغيير علامتها التجارية مؤخرًا إلى ميتا، الآن في تغيير ذلك.

وتبدأ ميتا أول دفعة تسويقية أمريكية لتطبيق واتساب، مع التركيز على الخصوصية التي يوفرها تشفير التطبيق.

ويتم بث أول إعلان تلفزيوني يوم الأحد خلال مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يقارن الرسائل غير المشفرة بشخص غريب يفتح بريدك.

كما تبدأ قريبًا إعلانات مماثلة تروّج لخصوصية واتساب عبر اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء البلاد وعلى الإنترنت.

وتهدف ميتا من خلال الحملة التسويقية إلى جذب المزيد من الأشخاص في الولايات المتحدة إلى منصتها للتراسل من خلال تسليط الضوء على أمان التطبيق بالنسبة إلى طرق الرسائل النصية الأخرى مثل الرسائل القصيرة.

وهناك أكثر من 5 مليارات رسالة نصية قصيرة غير مشفرة ترسل في الولايات المتحدة كل يوم، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها CTIA عام 2019.

ومن المحتمل أن يكون الكثير من هذا الحجم عبارة عن رسائل غير مرغوب فيها ورسائل ترويجية، ولكن الرسائل القصيرة هي أيضًا طريقة الرسائل النصية الافتراضية للعديد من هواتف أندرويد، أو تستخدم عندما يقوم شخص ما بإرسال رسائل نصية عبر iMessage باستخدام جهاز أندرويد.

تريد واتساب أن تكون شائعة في الولايات المتحدة

بدأت شركة جوجل بالضغط بشدة من أجل اعتماد RCS، الترقية التي طال انتظارها للرسائل القصيرة التي تضيف ميزات مثل إيصالات القراءة وفي بعض الحالات التشفير. ولكن شركة آبل لم تظهر أي إشارة على رغبتها في إضافة توافق RCS إلى iMessage.

وتعتقد ميتا أن توفر واتساب عبر كل من iOS وأندرويد يمثل نقطة هامة للأشخاص المحبطين من تجربة التراسل عبر المنصات.

وتعمل المنصة على السماح لك بمزامنة سجل الدردشة بسهولة من جهاز iOS إلى أي هاتف يعمل بنظام أندرويد والعكس صحيح.

وفي العام الماضي، طرحت واتساب نُسخًا احتياطية مشفرة بالكامل، وهو شيء لم تقدمه آبل بعد مع iMessage.

وتقر ميتا بأن انتقال حركة مرور الرسائل القصيرة إلى التشفير بفضل RCS هو أمر جيد. ولكن تقول إن واتساب ليس لديها نية لإضافة توافق RCS.

ونظرًا لأن RCS هو معيار مفتوح، فإن حجة ميتا هي أن إضافة الدعم من شأنه أن يبطئ من تطوير منصة التراسل.

وبصرف النظر عن التنافس مع iMessage. من المرجح أن يكون أكبر تحدٍ يواجه واتساب لاختراق السوق الأمريكية هو العلاقة مع الشركة الأم.

وقوبل تحديث سياسة الخصوصية في العام الماضي بشأن تخزين الدردشات مع الشركات عبر واتساب ضمن خوادم فيسبوك برد فعل عنيف.