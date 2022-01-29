جوجل تولي بعض الاهتمام لقسم أجهزة أندرويد اللوحية

يعمل ريتش مينر، أحد مؤسسي أندرويد الأصليين، على أجهزة أندرويد اللوحية، وهي حقيقة تم الكشف عنها مؤخرًا في تقرير ComputerWorld الذي يبحث في تاريخ شركة جوجل مع الأجهزة اللوحية.

ويبدو أن صفحة لينكدإن الخاصة بمينر تؤكد ذلك. وأدرجت لقبه الحالي باسم المسؤول التنفيذي لأجهزة أندرويد اللوحية. وتقول إنه يشغل هذا المنصب منذ شهر مارس 2021.

وقالت شركة جوجل أن دور مينر المحدد هو قيادة تطوير برامج أندرويد للشاشات الكبيرة ضمن فريق المنصات والأنظمة البيئية.

وفي ظل وجود شخص محوري في تاريخ أندرويد يعمل الآن على الأجهزة اللوحية، وقوائم الوظائف التي نشرتها جوجل. فإنه من الواضح أن الشركة قد تفعل شيئًا مثيرًا للاهتمام مع أندرويد بخلاف الهواتف والأجهزة القابلة للطي.

وعمل مينر على أندرويد عندما تم إنشاؤه بواسطة شركة تسمى أندرويد، التي استحوذت عليها جوجل لاحقًا. وأدى مينر العديد من الأشياء في ذلك الوقت (بما في ذلك مساعدة جوجل في معرفة الشركات الناشئة التي تستثمر فيها). ولكن يبدو أنه عاد الآن للعمل على أندرويد، مع التركيز على تحسينه للأجهزة اللوحية.

ولا يقتصر دور مينر على إظهار تركيز عملاقة البحث مجددًا على الأجهزة ذات الشاشات الأكبر حجمًا. ويركز تحديث Android 12L القادم، الذي يتم إصداره حاليًا في مرحلة تجريبية، على تحسين تجربة الجهاز اللوحي والقابل للطي.

وتشير قائمة الوظائف لوظيفة كبير مديري الهندسة لتجربة تطبيق أندرويد اللوحي أيضًا إلى أن جوجل تعتقد أن مستقبل الحوسبة يتحول نحو أجهزة لوحية أكثر قوة وقدرة.

أحد مؤسسي أندرويد يقود الآن فريق جوجل

يمثل هذا تغييرًا بالنسبة للشركة، التي قالت في عام 2019 إن فريقها للعتاد لم يعد يعمل على الأجهزة اللوحية، بحيث يركز بشكل كامل على أجهزة الحاسب المحمولة.

وقال قائد فريق جوجل للعتاد إن فرق أندرويد و Chrome OS ملتزمة بالعمل بالكامل على المدى الطويل مع الشركاء على الأجهزة اللوحية، في أعقاب Pixel Slate.

نتيجة لذلك كان من الصعب الشعور بالحماس تجاه المستقبل للأجهزة اللوحية التي تدعمها جوجل. ولكن مع الوظائف والتعيينات التي تفيد بأن جوجل تعمل على هاتف بيكسل القابل للطي، يبدو أن الشركة تخطط للعودة إلى مجال الجهاز اللوحي بطريقة ما.

وقالت جوجل إنه ليس لديها تعليق حول ما إذا كانت قد أعادت النظر في العمل على أجهزتها اللوحية. ولكن مينر نفسه كان يدلي ببعض التعليقات عبر تويتر. وأعاد مينر تغريد تقرير ComputerWorld مع التعليق أن هناك مؤشر على الأمل في النهاية.

وفي حين أن جهاز آيباد هو المحور الرئيسي للمحادثات حول الأجهزة اللوحية، فإن آبل لا تهيمن على السوق بالكامل.

ووفقًا لشركة أبحاث السوق IDC. احتلت شركة آبل المرتبة الأولى في بيع الأجهزة اللوحية في الربع الثالث من عام 2021، بحصة 34 في المئة من السوق.

ولكن هذا يترك مجالًا كبيرًا للمنافسين مثل سامسونج (ثاني أكبر شركة بحصة سوقية تبلغ نحو 18 في المئة في الربع الثالث من عام 2021) وأمازون والمزيد.

وفي حين أنه من المحتمل جدًا أن تخطط جوجل للتركيز على علاقتها مع الشركات المصنعة للأجهزة اللوحية، إلا أن اتخاذ خطوة أخرى عبر جهاز بيكسل اللوحي هو أمر مفيد – خاصة للأشخاص الذين لديهم ذكريات عن Nexus 7.