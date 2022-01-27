شاومي تعلن عن سلسلة Redmi Note 11

أعلنت شركة شاومي عن سلسلة Redmi Note 11، لتواصل خطها الشهير من الهواتف ذات الميزانية المحدودة التي تباع بأعداد ضخمة في الهند والعديد من الأسواق الأخرى.

وهناك أربعة هواتف إجمالاً. ولكنها تميز نفسها في مناطق محددة قليلة. ويمتلك كل منها ما تصفه شاومي بأنه جسم عصري مسطح الحافة، حيث تبدو مثل آيفون. ومعظم المواصفات مشتركة عبر نموذجين على الأقل.

ويعد Redmi Note 11 Pro 5G هو النموذج الأعلى. ويحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 695 من شركة كوالكوم داعم لشبكات الجيل الخامس 5G. ويمتلك شاشة عبارة عن لوحة OLED بقياس 6.67 إنشات ومعدل تردد 120 هرتز ودقة 1080 بكسل. وهناك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط.

وهناك كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل مدعومة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ويمثل Redmi Note 11 Pro 5G الهاتف الوحيد في هذه المجموعة الذي لا يحتوي على كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويعتبر Redmi Note 11 Pro مطابقًا بشكل أساسي لهاتف Redmi Note 11 Pro 5G، ولكن يستخدم معالج Helio G96 من شركة ميدياتيك الذي يدعم اتصال LTE فقط.

ويحتوي Redmi Note 11 على معالج Snapdragon 680 وشاشة LCD أصغر حجمًا بقياس 6.43 إنشًا ومعدل تحديث 90 هرتز وبدقة 1080 بكسل.

ويتضمن Redmi Note 11 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشحن سريع بقوة 33 واط وتصل سعة الذاكرة العشوائية إلى 6 جيجابايت بدلاً من 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في Redmi Note 11 Pro.

سلسلة شاومي تأتي بجوانب مسطحة على غرار آيفون

يحتوي Redmi Note 11S على نفس الشاشة والشحن السريع بقدرة 33 واط مثل Redmi Note 11. ولكن مع معالج Helio G96 والكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل وخيار ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت مثل Redmi Note 11 Pro.

وتأتي جميع هذه الهواتف ببطاريات بقوة 5000 ميلي أمبير. وهناك مستشعرات بصمات الأصابع ومنافذ لسماعات الرأس وما يصل إلى 128 جيجابايت من سعة التخزين.

ويبدأ سعر Redmi Note 11 Pro من 300 دولار لنموذج 6/64 جيجابايت ويصل إلى 350 دولار لخيار 8/128 جيجابايت.

بينما يبدأ هاتف Redmi Note 11 Pro 5G بسعر 330 دولارًا لنسخة 6/64 جيجابايت ويصل إلى 380 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت.

ويمثل التسعير أمر بالغ الأهمية لمثل هذه المجموعة من المنتجات التي تهدف إلى أن تكون ميسورة التكلفة وتنافسية الأسعار.

ويتم طرح Redmi Note 11 و Redmi Note 11S للبيع هذا الشهر. بينما لن يتوفر Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11 Pro 5G حتى شهر فبراير.