Galaxy S21 FE ينضم رسميًا إلى تشكيلة سامسونج

بعد عام من التكهنات أعلنت شركة سامسونج عن Galaxy S21 FE. ومثل Galaxy S20 FE لعام 2020، يتميز هذا الجهاز بمعظم المواصفات الرئيسية لجهاز Galaxy S21، بما في ذلك مجموعة شرائح Snapdragon 888 وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، ولكن بسعر أقل يبلغ 700 دولار لنموذج 128 جيجابايت.

ومع سعر Galaxy S21 شبه المتوسط ​​وخيار الفئة المتوسطة ​العلوي المقنع في Galaxy A52 5G، فإن Galaxy S21 FE يمثل إضافة أخرى إلى مكان مزدحم في تشكيلة الشركة.

ويقدم Galaxy S21 FE شاشة بقياس 6.4 إنشات، أكبر قليلاً من شاشة Galaxy S21 بقياس 6.2 إنشات. وبغض النظر عن هذا الاختلاف في الحجم، فإن Galaxy S21 FE لديه الكثير من القواسم المشتركة مع Galaxy S21.

ويتمثل ذلك في الشاشة من نوع OLED بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز مثل Galaxy S21. كما أن لغة التصميم متسقة، مع اندماج نتوء الكاميرا في الحواجز الجانبية للهاتف.

ويتضمن Galaxy S21 FE مجموعة شرائح 5 نانومتر Snapdragon 888 في الولايات المتحدة و Exynos في مكان آخر.

وهناك كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع ثبات بصري، مثل Galaxy S21. كما أنه أفضل من حيث سعة البطارية البالغة 4500 ميلي أمبير مقارنة بسعة 4000 ميلي أمبير في Galaxy S21.

ويحصل كذلك على ميزات الشحن السلكي بسرعة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، وتصنيف IP68 لمقاومة الطقس، و 5G من Galaxy S21.

وتحصل مقابل الزيادة في السعر ضمن Galaxy S21 على المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي – 8 جيجابايت في النسخة الأساسية مقابل 6 جيجابايت في Galaxy S21 FE – وكاميرا تليفوتوغرافي عالية الدقة.

وتبيع سامسونج Galaxy S21 FE مقابل 700 دولار مع 6/128 جيجابايت أو 770 دولارًا مقابل 8/256 جيجابايت. ويأتي مع One UI 4.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.

سامسونج لديها تشكيلة مزدحمة من أجهزة الفئة المتوسطة

يبدو Galaxy S21 FE في مكان ما بين هواتف الفئة الرائد والفئة المتوسطة. إذ هناك جهة خلفية بلاستيكية تجعله يبدو هاتف فئة متوسطة. ولكن الشاشة الكبيرة مع معدل التحديث البالغ 120 هرتز تجعله يبدو هاتف رائد.

كما يبدو الأداء العام أيضًا يستحق أن يصنف كجهاز رائد، باستثناء تأخر بسيط في المعاينة المباشرة لوضع الكاميرا Portrait mode. ولا يوجد شاحن في الصندوق، وهو شيء أصبح مألوفًا للأجهزة الرائدة الآن.

وطرحت سامسونج هاتف Galaxy S20 FE في العام الماضي كبديل منخفض التكلفة وكامل الميزات لجهاز Galaxy S20.

وبسعر 700 دولارًا أيضًا، كانت هناك فجوة أكبر بينه وبين النموذج الأساسي لهاتف Galaxy S20 البالغ سعره 1000 دولار، مما جعله خيارًا مفيدًا.

ولكن الأمور اختلفت قليلاً هذه المرة، حيث انخفض سعر Galaxy S21 إلى 800 دولار. وهناك أيضًا Galaxy A52 5G، أحد هواتف سامسونج من الفئة المتوسطة مقابل 500 دولار.

ولا تنس أن الشركة الكورية الجنوبية خفضت سعر الأجهزة القابلة للطي. إذ يأتي Galaxy Z Flip 3 بسعر 1000 دولار.

ولا يعتبر هذا الأمر إستراتيجية جديدة للشركة، إذ تتبع سامسونج نهج الهاتف في كل نقطة سعر لأنها تستطيع ذلك. كما أن سياسة الدعم القوية التي تدعم معظم الأجهزة تجعل من الصعب التغلب على هواتفها من الفئة المنخفضة والمتوسطة.