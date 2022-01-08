وول مارت تواجه انتقادات صينية بسبب الأمن السيبراني

ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الصينية انتقدت شركة وول مارت بزعم انتهاكها لقوانين الأمن السيبراني، في أحدث مشكلة لمتاجر التجزئة الأمريكية التي أصبحت هدفًا للاتهامات في البلاد بسبب وقف مبيعات المنتجات ذات المصدر من شينجيانغ.

واكتشفت الشرطة في مدينة شينزين بجنوب الصين 19 نقطة ضعف في نظام شبكة وول مارت في أواخر شهر نوفمبر.

واتهمتها الشرطة بالتباطؤ في إصلاح الثغرات، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا كواليتي نيوز، المدعومة من قبل منظم السوق في البلاد.

وقال التقرير إن شركة وول مارت أمرت بإجراء تصحيحات، دون ذكر أي غرامات أو تفاصيل عن نقاط الضعف.

ويمثل هذا مجموعة جديدة من المشاكل في الصين للشركة، التي واجهت في الشهر الماضي انتقادات لما قالت وسائل الإعلام المحلية إنها أزالت بشكل متعمد المنتجات التي تم الحصول عليها من شينجيانغ من تطبيقاتها ومتاجرها.

وتعد شينجيانغ نقطة صراع متنامية بين الحكومات الغربية والصين. ويقدر خبراء الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن أكثر من مليون شخص، معظمهم من الأويغور وأفراد من الأقليات المسلمة الأخرى، قد تم احتجازهم في معسكرات هناك.

ورفضت الصين الاتهامات بالسخرة أو أي انتهاكات أخرى في أقصى غرب البلاد. ووصفت المعسكرات بأنها مراكز مهنية مصممة لمكافحة التطرف. وقالت في أواخر عام 2019 إن جميع الأشخاص في المعسكرات تخرجوا.

وشهدت وول مارت موجة إلغاء عضوية في ذراعها الصينية Sam’s Club منذ قضية شينجيانغ. كما اتهمت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في الصين تاجر التجزئة و Sam’s Club بالغباء وقصر النظر.

الشرطة الصينية توبخ وول مارت بسبب ثغرات الأمن السيبراني

بينما لم تعلق وول مارت علنًا على هذا الأمر، ذكرت وكالة رويترز أن أحد المديرين التنفيذيين في Sam’s Club أخبر المحللين أن الأمر كان سوء فهم وأنه لم يكن هناك إزالة متعمدة للمنتجات من شينجيانغ.

وقالت Sam’s Club إن المستهلكين الصينيين فشلوا في العثور على منتجات من شينجيانغ لأن التطبيق لا يدعم عمليات البحث عن المنتجات بناءً على أسماء الأماكن.

ويسلط الجدل الحاصل الضوء على مسيرة الشركات الأجنبية الصعبة في الصين. وتحاول هذه الشركات موازنة التوترات الجيوسياسية بين الصين والغرب مع أهمية الصين كسوق وقاعدة إمداد.

وتم تغريم Sam’s Club في شهر ديسمبر مبلغ 10000 يوان (1568 دولار) في شنغهاي من قبل منظم السوق في المدينة.

وجاء ذلك بسبب انتهاكها قوانين سلامة الأغذية بعد أن اكتشاف منتج نباتي مجمد لا يحمل تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية.

وإلى جانب وول مارت، تعرضت متاجر الأزياء السويدية H&M وصانع الرقاقات الأمريكي إنتل لانتقادات شديدة في الصين في الأشهر الأخيرة لإجراء تعديلات على أعمالهم في شينجيانغ.

بينما تعرضت تيسلا لانتقادات من قبل جماعات حقوقية أمريكية لافتتاحها صالة عرض في شينجيانغ في شهر ديسمبر.

وانقلب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون ضد Sam’s Club بعد فترة وجيزة من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا يحظر الواردات من شينجيانغ بسبب مخاوف بشأن العمل الجبري.

وتعد الصين سوقًا ضخمًا لشركة وول مارت. إذ حققت إيرادات قدرها 11.43 مليار دولار خلال السنة المالية التي انتهت في 31 يناير.