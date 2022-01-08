سيجنال يضيف خيارًا لمدفوعات العملات المشفرة

أضاف تطبيق المراسلة المشفرة سيجنال خيارًا لمدفوعات العملات المشفرة، ووفا بوعد قطعه في الأشهر الأولى من عام 2021.

وأعلن التطبيق في ربيع عام 2021 أنه يضيف ميزة مدفوعات في الإصدار التجريبي لمستخدميه في المملكة المتحدة، وذلك لاختبار التكامل مع عملة مشفرة جديدة نسبيًا تركز على الخصوصية.

ولكن مرحلة أوسع بكثير من تلك التجربة كانت جارية منذ منتصف شهر نوفمبر. وذلك عندما أتاح التطبيق نفس الميزة لجميع مستخدميه دون ضجة كبيرة.

ويوفر ذلك القدرة على إرسال مدفوعات رقمية أكثر خصوصية بكثير من معاملة بطاقة الائتمان إلى ملايين الهواتف.

ويمكن الآن لمستخدمي تطبيق المراسلة الفورية المشفر في جميع أنحاء العالم تحويل أموالهم باستخدام عملة مشفرة تركز على الخصوصية تسمى MobileCoin.

وتأسست MobileCoin في عام 2017 من قبل جوشوا جولدبارد وشين جلين، وهي تعتمد على بلوك تشين Stellar للحصول على الإجماع، و Monero للخصوصية.

وتتمثل نقطة البيع الرئيسية للعملة في القدرة على إخفاء تفاصيل معاملات المستخدم.

وقال جولدبارد، ملمحًا إلى عدد مرات تنزيل تطبيق سيجنال: يوجد الآن أكثر من مئة مليون جهاز على كوكب الأرض لديها القدرة على استخدام MobileCoin وإرسال مدفوعات مشفرة من طرف إلى طرف في خمس ثوانٍ أو أقل.

ويعد الوصول إلى الميزة الجديدة في التطبيق نفسه أمرًا سهلاً قدر الإمكان. وكل ما يحتاجه المستخدمون هو النقر على أيقونة + في التطبيق واختيار الدفع.

ومع ذلك، لإجراء الدفع فعليًا، يحتاج المستخدمون إلى الحصول على MobileCoin أولاً. وقد يكون ذلك صعبًا بعض الشيء في الوقت الحالي.

سيجنال يتيح ميزة مدفوعات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم

تتوفر MobileCoin في الوقت الحالي عبر منصتين فقط هما BitFinex و FTX، وكلتاهما محظورتان على مواطني الولايات المتحدة. وبالرغم من ذلك يمكن أن يتغير ذلك في أي لحظة في المستقبل.

ومن المرجح أن تلفت هذه الخطوة انتباه المنظمين، الذين يرى الكثير منهم في العملات المشفرة وسيلة لتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى، أو للتحايل على الضرائب.

ويشعر المدافعون عن الخصوصية بالقلق من أن دمج عملة الخصوصية في سيجنال قد يخلق مشكلة قانونية جديدة لأداة الاتصالات التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص.

وتعليقًا على الفكرة، قال مات جرين، خبير التشفير في جامعة جونز هوبكنز: إن سيجنال مهم للغاية. ولكن إضافة نظام الدفع هذا يمكن أن يسبب له المشاكل عندما يكون هناك الكثير من التشريعات واللوائح حوله.