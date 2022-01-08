روبلوكس تعيد إنشاء تطبيق الصين بعد إيقاف الحالي

قالت روبلوكس، شركة الألعاب عبر الإنترنت التي تبلغ قيمتها السوقية 50 مليار دولار، إنها تعيد بناء منصتها في الصين بعد إزالة تطبيقها الصيني الشهر الماضي.

وتم حذف تطبيق LuoBuLeSi، الذي أطلقه بالشراكة مع شركة الألعاب الصينية العملاقة تينسنت، في شهر ديسمبر بعد خمسة أشهر فقط من إطلاقه.

ويعرض التطبيق الآن للمستخدمين رسالة تشكرهم على استخدام الإصدار التجريبي عند تسجيل الدخول.

وقالت الشركة إنها تقوم بالاستثمارات الضرورية، بما في ذلك طريقة معالجة البيانات في ألعابها، كجزء من عدد من الإجراءات المؤقتة المهمة. وأوضحت أنها تبني نسخة مترجمة أخرى من منصتها.

وشكلت محاولة روبلوكس اختراق السوق الصينية التي تضم 720 مليون لاعب جزءًا من نشرة الاكتتاب العام الأولي لإدراجها في بورصة نيويورك في شهر مارس 2021.

وحصلت الشركة على ترخيص تنظيمي عالي القيمة ويصعب الحصول عليه من خلال شراكتها مع تينسنت لطرح إصدار خاص بالصين من المنصة مع قواعد رقابة أكثر صرامة لمطوري الألعاب والتركيز على التعليم بدلاً من الترفيه.

ولكن جهودها حتى الآن تصطدم بمنافسة شديدة وحواجز تنظيمية. واشتكى اللاعبون في الصين من عدم تلقيهم تحذيرًا من أن الشركة تغلق تطبيقها.

وحذر المحللون من أن نموذج المحتوى الذي أنشأه المستخدمون من روبلوكس – حيث يطور اللاعبون محتوى داخل اللعبة – يمثل تحديًا لمنظمي المحتوى الصارمين في الصين.

وترجع الصعوبات التي تواجهها اللعبة في الصين إلى أنها تقدم نفسها كأداة تعليمية. وتم وضع هذه الاستراتيجية لكسب تأييد الآباء الصينيين.

وكانت اللوائح الخاصة بشركات التعليم أكثر صرامة منذ تحرك بكين في شهر يوليو الماضي لكبح قطاع التدريس الخاص.

روبلوكس تزيل تطبيق الصين من أجل بناء نسخة أخرى

تحركت بكين لتقييد الشباب بممارسة الألعاب عبر الإنترنت بين الساعة 8 مساءً و 9 مساءً في أيام محددة. ووجه ذلك ضربة أخرى.

ويتعين على تينسنت وروبلوكس التقدم بطلب للحصول على ترخيص آخر إذا كانتا تخططان لإطلاق إصدار جديد من المنصة. وقد تنتظران حتى نهاية العام بسبب تراكم الألعاب في انتظار الحصول على الموافقة التنظيمية.

وفي الوقت نفسه، تواجه روبلوكس منافسة متزايدة من Reworld، وهي منصة صينية تستضيف أيضًا ألعابًا صنعها مستخدموها عبر المنصة.

وحصلت المنصة المنافسة على استثمارات من بايت دانس مالكة منصة تيك توك. وتنتقل بايت دانس إلى الألعاب لتحدي هيمنة تينسنت في الصناعة.

وانخفض سعر سهم الشركة بنسبة 39 في المئة منذ توقف تطبيق الصين. بينما أبلغت عن تباطؤ النمو في العدد العالمي للمستخدمين النشطين يوميًا والوقت الذي يقضونه عبر المنصة.

وتشتهر منصة روبلوكس بتكنولوجيا العالم الافتراضي الخاصة بها، المعروفة الآن باسم ميتافيرس. وتعتبر منصة LuoBuLeSi منفصلة عن إصدار روبلوكس العالمي وتتيح للمستخدمين إنشاء الألعاب وتشغيلها، وكذلك الانضمام إلى الأحداث الافتراضية.