باي بال تستكشف إطلاق عملتها المشفرة المستقرة

تستكشف شركة باي بال إطلاق عملتها المشفرة المستقرة كجزء من دفع العملة المشفرة، وفقًا للشركة، التي أكدت التطور بعد اكتشاف دليل على هذه الخطوة داخل تطبيقها لجهاز آيفون.

وقال خوسيه فرنانديز دا بونتي، نائب الرئيس للعملات المشفرة والعملات الرقمية في باي بال، في بيان: نحن نستكشف عملة مشفرة مستقرة. عندما نسعى إلى المضي قدمًا، فإننا نعمل عن كثب مع المنظمين المعنيين.

وتعتبر العملات المشفرة المستقرة هي عملات رقمية مدعومة ومسعرة بقيمة عملة أو سلعة حالية. وعادة ما تكون أكثر استقرارًا من نظيراتها اللامركزية.

وتم اكتشاف الدليل على استكشاف الشركة لبناء عملة مشفرة مستقرة لأول مرة في تطبيق باي بال بواسطة المطور ستيف موسر.

وتظهر التعليمات البرمجية والصور المخفية العمل على ما يسمى عملة PayPal Coin. كما تشير التعليمات البرمجية إلى أن هذه العملة مدعومة بالدولار الأمريكي.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن الصور والتعليمات البرمجية الموجودة داخل التطبيق نشأت من حدث هاكاثون داخلي حديث داخل قسم البلوك تشين والعملات الرقمية والمشفرة في الشركة. وهذا يعني أن الشعار النهائي والاسم والميزات يمكن أن تتغير في المنتج العام.

ويعتبر الهاكاثون الداخلي بمثابة حدث يتعاون فيه المهندسون لاستكشاف وبناء منتجات جديدة قد لا ترى إصدارًا عامًا.

باي بال تعمل مع المنظمين قبل الإطلاق

انخرطت الشركة في جهد كبير للعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة. وأطلقت ميزات جديدة لشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها بالإضافة إلى القدرة على دفع ثمن المشتريات باستخدام الأموال.

وصرح نائب الرئيس للعملات المشفرة والعملات الرقمية في باي بال مؤخرًا بأن الشركة لم تر بعد عملة مستقرة تم إنشاؤها لغرض الدفع.

وبالنسبة لاستخدامات عملاقة المدفوعات، فإن العملة المستقرة تحتاج إلى دعم المدفوعات على نطاق واسع وتتمتع بالأمان، على حد قوله. وأضاف: يجب أن يكون هناك توضيح بشأن اللوائح والأطر التنظيمية ونوع التراخيص المطلوبة في هذا المجال.

يذكر أن باي بال ليست الشركة التقنية العملاقة الأولى التي تستكشف إطلاق عملتها الخاصة. وتساعد ميتا، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، في تطوير عملة مستقرة تسمى Diem.

وكان من المفترض أن تطلق محفظة رقمية تدعم عملة Diem. ومع ذلك، فقد واجهت معارضة من المنظمين وأطلقت محفظة العملة المشفرة Novi مع العملة المستقرة المسماة Pax Dollar بدلاً من ذلك.

بينما سمحت فيزا في الأشهر الأخيرة لعملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي لتسوية معاملة مع الشبكة.