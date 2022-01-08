أمازون تريد أخذ شبكة Sidewalk إلى خارج الحي

أطلقت شركة أمازون Amazon Sidewalk Bridge Pro المدعوم من Ring، وهو جسر جديد من الدرجة المهنية للشركات والبلديات والجامعات والخدمات العامة.

ومنذ إطلاق Sidewalk، شهدت أمازون نموًا سريعًا للشبكة في المناطق السكنية، مما يساعد أجهزة العملاء في العمل بشكل أفضل داخل المنازل وخارج الفناء وحول الحي.

ولكن مزايا Sidewalk يمكن أن تمتد إلى أبعد من ذلك، ولهذا السبب أعلنت الشركة عن Amazon Sidewalk Bridge Pro.

وتم تصميم هذا الجسر لتوسيع نطاق الشبكة اللاسلكية ذات النطاق الترددي المنخفض والمسافات البعيدة إلى الأماكن العامة التي لا يحتمل أن يكون فيها الكثير من أجهزة Ring و Echo.

وتتمثل الرؤية الطويلة المدى لشبكة Sidewalk في دفع انتشار الأشياء الذكية والمتصلة. ويمثل الاتصال اليوم التحدي الأكبر للأجهزة.

وتقول أمازون إن الاتصال الخلوي مكلف للغاية، كما أن تغطية الشبكة اللاسلكية وبروتوكول LoRaWAN محدودة. ولمساعدة النظام البيئي العام، كانت هناك حاجة إلى شبكة مفتوحة مثل Sidewalk المتوفرة في كل مكان.

ولتعزيز فوائد هذا التوسع في Sidewalk خارج المنطقة السكنية، عقدت أمازون شراكة مع جامعة ولاية أريزونا و Thingy لإطلاق برامج تجريبية.

وتستخدم الجامعة الجسر في أبحاثها الخاصة بالمدن الذكية. بينما تستخدم شركة Thingy المصنعة لأجهزة مراقبة جودة الهواء الجسر لربط أنظمة جودة الهواء في المناطق البرية.

واكتسبت شبكة Sidewalk تغطية سكنية قوية في أكثر من 100 منطقة حضرية كبرى منذ تشغيلها في شهر يونيو 2021. ويتمثل هدفها الأساسي في توسيع الاتصال للأجهزة المنزلية الذكية.

Sidewalk Bridge Pro من أمازون يوفر اتصالاً بمستوى احترافي

نظرًا لأن منتجات المنزل الذكي الخارجية مثل الإضاءة وأجهزة استشعار الحركة ووحدات التحكم في باب المرآب قد تواجه مشاكل في الحفاظ على الاتصال بالشبكة اللاسلكية المنزلية. فإن شبكة Sidewalk يمكنها تمديد نطاق عمل النطاق الترددي المنخفض لهذه الأجهزة.

وتعمل معظم مكبرات الصوت الذكية Echo وبعض كاميرات Ring في المنازل كجسور Sidewalk، مما يسمح لها بسحب القليل من النطاق الترددي لكل جهاز لتشغيل شبكتها.

وكلما زاد عدد جيرانك الذين لديهم جسور Sidewalk، زادت قوة الشبكة. ويمكن لمستخدمي جهاز Echo اختيار تمكين Sidewalk عند إعداد مكبرات الصوت وتشغيلها أو إيقاف تشغيلها في أي وقت.

ويمكن لجهاز Amazon Sidewalk Bridge Pro أن يوسع اتصال هذا الحي بشكل أكبر مع استخدام عدد أقل من الأجهزة.

ويعتبر الجهاز متين ومقاوم للعوامل الجوية. وتم تصميمه ليتم نشره بواسطة الأنشطة التجارية والبلديات واستخدامه في الخارج.

ويمتلك Amazon Sidewalk Bridge Pro نطاقًا يصل إلى 8 كيلومتر. ويجب أن يكون متصلاً عبر الشبكة اللاسلكية أو إيثرنت (PoE) مع خيار الاتصال الخلوي. ويتطلب وصله بالطاقة، ولكنه يحتوي على بطارية احتياطية مدمجة.