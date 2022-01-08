أسوس تكشف عن حاسبها اللوحي للألعاب ROG Flow Z13

أعلنت شركة أسوس عن جهازها ROG Flow Z13، الذي وصفته بأنه أقوى جهاز لوحي لألعاب الحاسب الشخصي في العالم.

ويحتوي الجهاز على NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti بالداخل، ويمكنك توصيله بوحدة معالجة الرسومات الخارجية ROG XG Mobile من أسوس للحصول على المزيد من الإطارات.

ويمثل الجهاز لمحة عن الشكل الذي قد يشق طريقه إلى مستوى يسهل الوصول إليه. ومن المفترض اكتشاف المزيد عن الجهاز عندما يتم إصداره في الربع الأول أو الربع الثاني من عام 2022.

ويبدو الجهاز أقرب إلى جهاز Surface Pro. إذ إنه مزود بمسند ولوحة مفاتيح قابلة للفصل، التي تنبثق وتغلق مع القليل من الجهد.

وتتمثل الفائدة الأساسية للأجهزة القابلة للفصل في مدى نحافتها وخفة وزنها. ولكن حاسب أسوس الجديد يبلغ وزنه 1.1 كيلوجرام وسمكه 0.47 إنشًا.

ويوجد خياران للعرض: شاشة بدقة 4K أو شاشة بدقة Full HD. ويدعم الخياران نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10. وتقدمان Dolby Vision وحماية زجاج Corning Gorilla ومزامنة تكيفية و 500 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع والتحقق من صحة Pantone.

وتعتبر الشاشة العاملة باللمس بقياس 13 إنشًا وبدقة 3840×2400 بكسل سريعة الاستجابة. وهناك أيضًا اختيار منفذ مفيد يتضمن USB-C مع Thunderbolt 4 و DisplayPort 1.4 و USB-A وفتحة microSD بالإضافة إلى منفذ سماعة الرأس.

ROG Flow Z13 من أسوس هو جهاز Surface Pro للاعبين

يؤدي توصيل XG Mobile (الذي يمكنه الآن تقديم AMD Radeon RX 6850M XT بالإضافة إلى NVIDIA GeForce RTX 3080) إلى إضافة المزيد، بما في ذلك DisplayPort 1.4 و HDMI 2.1 و RJ-45 Ethernet.

ويحتوي ROG Flow Z13 على معالج Intel Core i9-12900H من الجيل الثاني عشر و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من التخزين بالإضافة إلى RTX 3050 Ti.

ونظرًا لأن شكل الجهاز اللوحي يشتمل على جميع المكونات القوية خلف الشاشة، بدلاً من وضعها تحت لوحة المفاتيح، فإن حل التبريد الذكي ROG يحصل على الكثير من الهواء لأداء عالٍ ومستدام.

نتيجة لذلك يتمتع ROG Flow Z13 بميزة على الحواسيب المحمولة التقليدية الصدفية من خلال وجود مساحة أكبر للتبريد.

ويمكن تشغيل الجهاز بعدة طرق، من الفأرة التقليدية (باستخدام لوحة مفاتيح غطاء الشاشة المضمنة) إلى الإدخال باللمس أو لوحات الألعاب. كما يمكن فتح مسند مدمج يصل إلى 170 درجة للاستخدام الأمثل في أي سيناريو تقريبًا.