أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

يضم متجر جوجل بلاي ملايين التطبيقات التي تصدر يوميًا من مختلف المطورين حول العالم.

وتأتي بعض هذه التطبيقات من مطورين محترفين ومعروفين ولذلك تحصل على الاهتمام الذي تستحقه. بينما يأتي البعض الآخر من مطورين أصغر في الحجم وبالتالي لا يحصل على أي اهتمام على الرغم من أنه يستحقه.

ونتيجةً لذلك قمنا بالبحث في متجر جوجل بلاي عن أفضل التطبيقات الجديدة والتي تستحق التجربة وقدمناها لكم في هذه القائمة:

تنتمي هذه اللعبة إلى مجموعة Gacha من الألعاب والتي تدور حول معارك مباشرة بأسلوب مميز للغاية.

وتعتمد اللعبة على قذف الشخصيات حول الشاشة وأرض المعركة وتلوين الأرض بألوان هذه الشخصيات المميزة.

وعندما تقوم بتلوين كامل الأرض فإنك تحصل على تأثيرات مختلفة تعطيك فرصة للفوز في المعارك القادمة.

وتضم اللعبة طور PVP وطور PVE أيضًا مع إمكانية اللعب المشترك مع المستخدمين الآخرين.

ويمكنك تحميل اللعبة والاستمتاع بها مجانًا عبر متجر جوجل بلاي مباشرةً دون مواجهة أي صعوبة أو تحديات.

يسمح لك هذا التطبيق بقراءة جميع كتب ومنشورات هيئة Red Cross الأمريكية للإسعافات الأولية. وهي تضم مجموعة متنوعة من الكتب حول طرق التعامل مع الإصابات المختلفة.

ويحتوي التطبيق أيضًا على خاصية عرض مقاطع الفيديو واختبارات متنوعة لتتأكد من درجة معرفتك بعملية الاسعافات الأولية.

تقدم لك هذه اللعبة مجموعة متنوعة وكبيرة من الألغاز المحيرة التي يجب عليك حلها حتى تستفيد من الجوائز المختلفة داخل عالم اللعبة.

وتدور قصة اللعبة حول عضو في منظمة لتنظيف مسارح الجريمة حتى لا يكتشف أحد مالذي حدث فيها.

ولكن بدلًا من أن تنظف وراء الجرائم المعتادة، فإنك تقوم بالتنظيف وراء العمليات السرية التي يجب ألا يكتشفها أحد.

وبالتالي فإنك تحتاج لحل لغز تنظيف مسرح الجريمة وتنظيف الأشياء التي يمكن أن تكشف عن هويتك أو هوية منفذ العملية.

وتمتلك اللعبة تسعة مستويات مختلفة تحتوي على أكثر من 100 مسرح جريمة تم رسمهم يدويًا مع إمكانية حل كل جريمة بشكل مختلف. كما تتبع اللعبة قصة واضحة منذ بدايتها وحتى نهايتها.

يعمل هذا التطبيق على تغيير طريقة عرض التطبيقات في ساعات Wear OS الذكية.

ويمتلك التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات المختلفة، ولكن أهمها أنه يجعل ساعات جوجل تبدو مثل ساعات آبل الذكية.

كما يمكنك التعرف على المزيد من ميزات هذا التطبيق عبر قائمة الميزات الرسمية الخاصة به.