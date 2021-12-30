أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الإسبوع

يخفي متجر تطبيقات آب ستور الكثير من التطبيقات المميزة والتي تضيف ميزات إضافية لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.

ويعود السبب في ذلك لعدد التطبيقات المتوفرة عبر المتجر، حيث يحتوي المتجر على ملايين التطبيقات. كما أن الكثير من التطبيقات الجديدة تصدر بشكل يومي لدرجة يصبح من الصعب أن تتابعها وتعرفها جميعًا.

وتضم هذه القائمة مجموعة من التطبيقات المميزة التي وجدناها في متجر آب ستور والتي قد لا تعرفها سابقًا.

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يقوم هذا التطبيق برفع كفاءة محرك البحث في هاتفك وتحديدًا متصفح سفاري، حيث يعتمد على إضافة يتم تثبيتها للمتصفح.

وتجعلك هذه الإضافة قادرًا على البحث في جميع محركات البحث الخاصة بجميع المواقع معًا.

ويعني ذلك أنك تستطيع استخدامها للبحث مباشرةً في متجر أمازون عن منتج بعينه أو البحث في أي موقع يمتلك محرك بحث بداخله، وذلك بدلًا من التوجه لهذا الموقع وفتحه ومن ثم البحث داخله يدويًا.

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يسمح لك هذا التطبيق باستخدام عدستين من عدسات هاتفك معًا وبشكل مباشر، وذلك حتى تلتقط الصورة بأكثر من زاوية أو أكثر من بعد بؤري معًا.

كما يمكنك استخدامها لالتقاط الصورة بالعدسة الأمامية والخلفية معًا في الوقت نفسه.

ويدعم هذا التطبيق هواتف آيفون الأحدث من XR، ويوفر لك التطبيق مجموعة كبيرة من الاختيارات في دمج الصور معًا.

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يمتاز هذه التطبيق بسهولة استخدامه الكبيرة، حيث تستطيع عبره كتابة جملة قصيرة تتكون من 140 حرفًا.

وبعد ذلك تقوم بتحريك هذه الجملة وإضافة التأثيرات عليها كما ترغب، ولا يسمح لك التطبيق بتحريك الجملة كما تشاء في الشاشة، حيث يوفر لك مجموعة من التأثيرات السابقة وعليك أن تختار منها فقط.

وينتج التطبيق صورًا تعمل مع منصة إنستاجرام بشكل جيد ومناسب، حيث تكون الصور جميعًا مربعة بالأبعاد المناسبة للمنصة.

يسمح لك هذا التطبيق بالتعديل على صور الخلفية كما ترغب لتصبح مناسبة لك بدلًا من تزويدك بمجموعة من الصور الجاهزة.

ويعمل التطبيق على إنتاج مجموعة عشوائية من الصور المعتمدة على الأنماط الهندسية، وبعد ذلك تقوم بتعديل هذه الأنماط عبر تحريك الشاشة إلى اليمين أو اليسار.

كما يمكنك أن تعدل على مستوى إضاءة الصورة ودرجات اللون فيها كما ترغب، ويستطيع التطبيق إنتاج الصورة بالحجم المناسب لهاتفك أو ساعتك الذكية.