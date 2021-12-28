حيل التقاط الشاشة في أجهزة آيفون

تمتلك أجهزة آيفون أداة خاصة بالتقاط الشاشة تأتي مدمجة في النظام من آبل، ويمكنك استخدام هذه الأداة مع أي تطبيق.

وعلى الرغم من كون الأداة بسيطة أو تبدو غير احترافية بالمرة، إلا أنها تقدم مجموعة من الميزات المختلفة التي لا يعرفها الكثير من المستخدمين.

تحويل الخطوط المرسومة يدويًا إلى شكل هندسي

تستطيع استخدام أداة القلم في أداة لقطات الشاشة لترسم بعض الأشكال الهندسية في الصور أو تحديد قسم منها.

وإذا قمت باستخدام الأداة ورسمت شكلًا هندسيًا مختلفًا غير دقيق ولكنه واضح، فإن الأداة تقوم بتحويله إلى رسم هندسي دقيق.

ويمكنك القيام بذلك عبر الضغط على الشاشة لعدة ثوان دون أن تحركها أو تضغط على أي زر داخل الشاشة.

إخفاء المعلومات الهامة في لقطة الشاشة عبر أجهزة آيفون

قد تأخذ صورة للشاشة ويكون بها معلومات هامة أو حساسة مثل أرقام هواتف أو أرقام حسابات بنكية، ويمكنك اخفاء هذه المعلومات عبر رسم مربع مظلل فوقها.

وتستطيع رسم المربع عبر الضغط على علامة القلم ومن ثم اختيار إضافة الأشكال الهندسية من الجزء السفلي في الشاشة.

وبعد ذلك اضغط على شكل المربع واختر أن يكون مظللًا بالكامل حتى تخفي ما تحته، وقم برسم المربع في أي مكان ترغب فيه.

مطابقة الألوان بين الرسومات بالقلم وباقي الصورة في أجهزة آيفون

إذا كنت ترغب في إخفاء بعض المعلومات في لقطة الشاشة الخاصة بأجهزة آيفون. ولكن ترغب في إخفاءها بشكل احترافي ومطابقة لون القلم والألوان الأصلية للصورة، فإنك تستطيع استخدام أداة تحديد الألوان المرفقة.

ويمكنك الوصول إليها عبر الضغط على علامة القطارة الموجودة في مربع اختيار الألوان. ومن ثم الضغط على اللون الذي ترغب في مطابقته.

استخدام المسطرة لرسم الأشكال الهندسية بدقة

تستطيع استخدام أداة المسطرة لتقوم برسم الخطوط والأشكال الهندسية بشكل دقيق واحترافي للغاية، وذلك عبر الضغط عليها.

وعندما تضغط عليها فإن مسطرة افتراضية تظهر فوق الشاشة وتسمح لك برسم الخطوط كما ترغب وبالشكل الذي ترغب فيه.

ويمكنك استخدام هذه الأداة بسهولة لتلوين عدة أجزاء من الشاشة بألوان مختلفة قليلًا عن بعضها البعض.