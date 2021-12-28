أفضل أذرع التحكم لأجهزة إكس بوكس

تمتلك منصة إكس بوكس من مايكروسوفت مجموعة متنوعة من أذرع التحكم المختلفة والتي يمكنك استخدامها معها.

وتختلف جودة هذه الأذرع والميزات الإضافية المتاحة لها، بالإضافة إلى الاختلاف الواضح بين الأذرع في ألوانها والإضافات الخاصة بها.

وتأتي بعض هذه الأذرع بشكل رسمي من مايكروسوفت بينما يأتي البعض الآخر من الشركات الخارجية، ولكن يتم تصميمها بالتعاون مع مايكروسوفت.

أفضل ذراع تحكم بشكل عام لأجهزة إكس بوكس

يعتبر ذراع تحكم إكس بوكس اللاسلكي المعتاد والذي يأتي مع الجيل الجديد من الأجهزة أحد أفضل أذرع التحكم بشكل عام.

ويستخدم هذا الذراع إتصال بلوتوث ليتصل بالأجهزة الأخرى مثل الهواتف المحمولة أو الحواسيب الشخصية وإتصال لاسلكي خاص لأجهزة إكس بوكس.

واعتمدت مايكروسوفت أيضًا على منفذ USB C من أجل شحن البطاريات الخارجية – تباع منفصلة- أو توصيل الذراع بالأجهزة المختلفة.

كما قامت الشركة بتطوير شكل لوحة D Pad الخاصة بالذراع بالإضافة إلى أزرار التحكم المختلفة فيه لتعطيه عمرًا افتراضيًا أكبر.

وأضافت الشركة أيضًا زرًا خاصًا بالمشاركة مثل أذرع تحكم بلاي ستيشن 5 من أجل مشاركة لقطات الشاشة والمقاطع مباشرةً.

ويمكنك استخدام موقع تصميم أذرع إكس بوكس الرسمي من مايكروسوفت لتقوم بتصميم ذراع التحكم الخاص بك ليكون فريدًا من نوعه.

أفضل ذراع سلكي لأجهزة إكس بوكس

تقدم شركة Razer ذراعًا خاصًا بأجهزة إكس بوكس بتصميم مقارب للغاية من الذراع الرسمي ولكن يعتمد على الإتصال السلكي.

ويعني ذلك أن الذراع يجب أن يكون قريبًا من الجهاز حتى يعمل بالإتصال السلكي فقط، ويأتي هذا الذراع تحت اسم Razer Wolverine V2 Chroma.

ويمتلك الذراع مجموعة كبيرة من الميزات المختلفة مثل أزرار خلفية في الجزء الخلفي منه مثل أذرع التحكم الاحترافية، بالإضافة إلى إضاءة RGB قابلة للتخصيص في الذراع بأكمله.

ويأتي الذراع بسعر مرتفع قليلًا عن الأذرع الأخرى على الرغم من كونه يستخدم اتصالًا سلكيًا، ولكن هذا متوقع بسبب علامة Razer التجارية وجودة الذراع بشكل عام.

أفضل ذراع اقتصادي

يعتبر ذراع PowerA Enhanced أحد أفضل أذرع التحكم الرسمية الاقتصادية لأجهزة من مايكروسوفت، كما أنه يمتاز بجودة بناء ومميزات تجعله يتفوق على الأذرع الأعلى سعرًا.

ويمتلك هذا الذراع زرين قابلين لإعادة البرمجة في خلف الجهاز بالإضافة إلى زر خاص للتحكم في صوت السماعة الخارجية.

ويستخدم الذراع الإتصال السلكي بأجهزة إكس بوكس، ولكن يمكنك تبديل الكابل الذي يأتي معه بواحد أطول قليلًا لراحة أفضل.

أفضل قيمة مقابل سعر

تمتاز أذرع التحكم الاحترافية لأجهزة إكس بوكس بوجود الكثير من اختيارات التخصيص المميزة والتي تضيف وظائف جديدة للذراع.

وبالتالي يفضل المحترفون استخدام هذه الأذرع لأنها تقدم لهم ميزات تنافسية كبيرة أثناء اللعب الجماعي عبر شبكة الإنترنت.

ولكن تأتي هذه الأذرع بسعر مرتفع قليلًا مقارنةً بباقي أذرع التحكم في الأجهزة، ولذلك يعتبر ذراع Fusion Pro 2 أفضل ذراع تحكم يقدم قيمة مقابل سعر لجهاز إكس بوكس.

حيث يقدم الجهاز جميع الميزات الهامة والرئيسية التي تجدها في الأذرع الاحترافية واختيارات التخصيص فيها أيضًا.

كما تستطيع تغيير أوجه الذراع وألوانه عبر إزالة الجزء العلوي القابل للإزالة من الذراع بسهولة وشراء قطع التبديل الخاصة به.

ولكن يستخدم الذراع الإتصال السلكي بدلًا من اللاسلكي مما قد يجعله غير مناسبًا لبعض المستخدمين.

أفضل ذراع تحكم احترافي

يعتبر ذراع Xbox Elite Wireless Controller Series 2 أحد أكثر أذرع التحكم الاحترافية المتاحة لأجهزة إكس بوكس.

ويأتي الذراع متاحًا بشكل رسمي من شركة مايكروسوفت، ولذلك لا تقلق من مشاكل التوافق المتنوعة بين الذراع والمنصة.

وقد يبدو الذراع مشابهًا للجيل الأول منه الذي قدمته مايكروسوفت سابقًا، ولكن قامت الشركة بتقويته عبر دمج المعادن في تصميم الجسد الخارجي.

بالإضافة إلى إتاحة عدة أزرار خارجية يمكن للمستخدم استخدامها وتبديلها مع الأزرار الداخلية الموجودة في الجهاز بشكل مسبق.

كما يمتلك الذراع بطارية داخلية تأتي مدمجة معه ويمكنك شحنها باستخدام كابل USB C الذي يأتي مسبقًا مع الذراع.

ولكن يعيب هذا الذراع تكلفة شراءه، حيث يعتبر أحد أغلى أذرع إكس بوكس الخارجية والتي يمكنك شراءها بشكل خارجي.