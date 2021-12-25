أهم ميزات كاميرا GoPro Hero 10 الجديدة

صدرت كاميرا GoPro Hero 10 هذا العام لتكون أحدث نموذج من كاميرا المغامرات المفضلة لدى الجميع من مصورين محترفين وغيرهم.

وتقدم الكاميرا تطورًا واضحًا عن الجيل السابق منها بفضل مجموعة متنوعة وكبيرة من الميزات الجديدة والتي تشمل دقة التصوير الجديدة ومثبت الصور الجديد وتحسين اختيارات التخزين السحابي الخاصة بها.

دقة عرض GoPro Hero 10 الجديدة

تستطيع كاميرا GoPro Hero 10 التقاط مقاطع الفيديو بدقة 5.3K ومعدل تحديث إطارات 60 إطار في الثانية.

كما تستخدم الكاميرا مستشعرًا بنسبة حجم 4:3 بعكس أغلب الشاشات وأجهزة التلفاز هذه الأيام التي تدعم نسبة 16:9 فقط.

ونتيجةً لذلك فإن GoPro تستخدم تقنية جديدة لتلتقط الصورة عبر نسبة 4:3 ومن ثم عرضها بنسبة 16:9 دون إضافة أي حواف سوداء أو قص الصورة.

ولكن تأتي هذه الخاصية على حساب تأثير عين السمكة التي تستخدمه الكاميرا، حيث يصبح التأثير أقل قوة.

التصوير بمعدل 24 إطار في الثانية

تستطيع التقاط الفيديو في كاميرا GoPro الجديدة بمعدل إطارات 24 إطارًا في الثانية بدلًا من 60 إطارً.

وبينما يعني هذا أن الصورة تصبح أبطأ قليلًا في الحركة، إلا أنه اختيار مناسب لمحبي التصوير السينمائي الذين يحتاجون لهذا المعدل من الإطارات.

كما أن معدل الإطارات المنخفض يعني القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو بوضوح أكبر في الاماكن المظلمة وضعيفة الإضاءة.

دعم عدسات Max Lens

تأتي كاميرا GoPro Hero 10 بدعم كامل لهذه العدسة، حيث تستطيع عبرها التقاط مقاطع الفيديو بوسع 155 درجة.

ويعني ذلك أن تلتقط المزيد من المساحة والمشاهد الموجودة أمامك، كما تستطيع تحويل المقاطع الملتقطة عبر هذه العدسة إلى مقاطع 360 درجة.

تحسين أداء GoPro Hero 10

حصلت الكاميرا في شهر اكتوبر الماضي على تحديث جديد لزيادة أداء الكاميرا وتقديم ميزات جديدة.

وتعمل هذه التحسينات عبر مجموعة من الأوضاع الجديدة التي تركز على نقاط معينة في التقاط الفيديو واداء الكاميرا.

وتشمل هذه الأوضاع وضعًا لالتقاط المقاطع أثناء الحركة وبالتالي يقوم باستخدام مثبت الصورة بشكل كبير. كما يوجد وضع آخر لاستخدامها مع المثبت وبالتالي لا يستخدم المثبت الداخلي بها.

دعم بطاريات Enduro

تعمل هذه البطاريات على توفير أداء أفضل للكاميرا وعمر إضافي للبطارية في الأماكن ذات الطقس قارس البرودة تحديدًا.

كما تقدم أداءً أفضل للبطارية بشكل عام في الطقس المعتدل بعيدًا عن الطقس شديد البرودة، وهي تعمل حتى درجة حرارة أقل من الصفر.

تمكنت كاميرا GoPro Hero 10 الجديدة من تقديم تجبرة مختلفة كثيرًا عن الكاميرات المنافسة في المجال ذاته. لتثبت بذلك أنها أفضل كاميرا مغامرات يمكنك الاعتماد عليها.