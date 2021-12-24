جوجل تواجه غرامة تقارب 100 مليون دولار في روسيا

فرضت محكمة روسية غرامة قدرها 98 مليون دولار على شركة جوجل بسبب فشلها في إزالة محتوى اعتبر غير قانوني في البلاد، وهذه أول غرامة مالية من نوعها في روسيا.

وزادت موسكو من الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام في حملة وصفها النقاد بأنها محاولة من قبل السلطات الروسية لممارسة سيطرة أشد على الإنترنت، وهو أمر يقولون إنه يهدد حرية الأفراد والشركات.

وتبلغ الغرامة نحو 8 في المئة من عائدات الشركة في روسيا. وتأتي هذه الغرامة وسط حملة أوسع داخل البلاد لممارسة المزيد من السيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى والمحتوى الذي ينشره الأشخاص على منصاتهم.

وقالت جوجل إنها تدرس وثائق المحكمة عندما تكون متاحة ومن ثم تقرر الخطوات التالية. ومع ذلك، هدد مسؤول روسي استشهدت به وكالة بلومبرج بإجراءات غير سارة للغاية إذا لم تمتثل الشركة لتفويض الدولة بحذف المحتوى المحظور.

ويتضمن المحتوى الترويج للمخدرات ومنشورات المنظمات التي تقول الحكومة إنها متطرفة أو إرهابية. بما في ذلك تلك المرتبطة زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

غرامة جوجل بسبب فشلها في حذف المحتوى المحظور

هذه ليست أول غرامة تواجهها الشركة في روسيا بسبب الإشراف على المحتوى. وواجهت الشركة غرامة أخرى قد يتضاعف حجمها كل أسبوع ما لم تبطل الحظر الذي فرضته على قناة إخبارية روسية محافظة. ولكن الشركة تقول إن الحظر يرجع إلى عقوبات أمريكية وبريطانية ضد مالك القناة.

وواجهت شركات مثل تويتر وميتا أيضًا تباطؤًا في خدماتها وغرامات بسبب إخفاقاتها في الإشراف وفقًا لمعايير الهيئات التنظيمية الروسية.

وحاول المنظمون الروس الضغط على شركات التكنولوجيا للامتثال بطرق غير مالية أيضًا. وأصدرت الدولة في عام 2019 قانونًا يفيد بأن الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب وأجهزة التلفاز يجب أن تأتي مع برامج من المطورين الروس مثبتة مسبقًا.

ودخلت هذه القوانين حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام. كما يتعين على الشركات أيضًا فتح مكاتب في روسيا إذا كانت تدير مواقع ويب تضم أكثر من 500000 زائر يوميًا من البلاد.

واعتمد المسؤولون الروس أيضًا على جوجل وآبل لإزالة تطبيقات التصويت الخاصة بالخصوم السياسيين من متاجر التطبيقات. وذلك من خلال التهديد بمحاكمة موظفي الشركات المحليين.

وغرمت المحكمة في اليوم نفسه شركة ميتا بمبلغ 27.15 مليون دولار للأسباب نفسها. وقالت منظمة مراقبة الاتصالات الروسية، روسكومنادزور، إن فيسبوك وإنستاجرام أخفقتا في إزالة المحتوى الذي ينتهك القوانين الروسية.