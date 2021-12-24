اليابان لديها حافلة تتحول إلى قطار في 15 ثانية

من المقرر أن تظهر أول مركبة ثنائية الوضع في العالم لأول مرة يوم السبت في بلدة كايو في محافظة توكوشيما في اليابان، وهي الحافلة التي يمكن أن تتحول إلى قطار بحيث تسير على الطرق والسكك الحديدية.

ويمكن لهذه المركبة ذات الوضع المزدوج، أو DMV، أن تتحول من حافلة تسير على الطريق إلى قطار يسير على المسار في 15 ثانية بفضل العجلات الفولاذية التي يمكن إنزالها على المسار بضغطة زر.

وينتقل تبديل الوضع هذا إلى الاتجاه المعاكس عند العودة إلى الطريق، مع تراجع العجلات الفولاذية بحيث يمكن للإطارات المطاطية أن تأخذ زمام المبادرة.

ويمكن أن تحمل المركبة ذات الوضع المزدوج 23 شخصًا – بما في ذلك السائق – ويبلغ طولها نحو ثمانية أمتار. وتزن 5850 كيلوجرام، مما يجعلها أخف بكثير من عربة القطار العادية.

وعلى المسارات، يمكنها السير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. ولكن على الطريق، يمكن أن تسير بسرعة أكبر، اعتمادًا على الحد الأقصى للسرعة.

ومن المقرر أن تبدأ العمل تحت إشراف سكك حديد آسا الساحلية. وتربط بين محافظتي توكوشيما وكوتشي في شيكوكو، إحدى الجزر الرئيسية الأربع في اليابان.

وبمجرد بدء العمل، تسافر الحافلة من أوا كاينان بونكا مورا في محافظة توكوشيما إلى أومي نو إيكي تورومو في مقاطعة كوتشي.

وتمتلك سكك حديد آسا الساحلية حاليًا أسطولًا من ثلاث حافلات DMV. وتهدف هذه المركبة إلى جذب السياحة إلى المنطقة والحد من هجرة السكان في المنطقة.

وعلى طول الطريق، يمكن للركاب التوقف عند ينابيع شيشيكوي الساخنة، وهي واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في المنطقة.

وتمر عبر الشواطئ وبلدة كايو الريفية الصغيرة وجزء من الساحل الذي يطل على المحيط الهادئ، مما يجعلها مثالية لمشاهدة معالم المدينة، وفقًا لشركة سكك حديد آسا الساحلية.

علاوة على ذلك يمكن استخدام DMV في حالة وقوع زلزال، مما يوفر مساعدة سريعة للضحايا إما عن طريق البر أو السكك الحديدية.

أول مركبة مزدوجة الوضع في العالم تبدأ العمل في اليابان

تأمل سكك حديد آسا الساحلية أيضًا في أن تعزز DMV نظام النقل المحلي، ولا سيما مساعدة السكان المحليين المسنين.

وجاء في بيان صادر عن شركة سكك حديد آسا الساحلية ما يلي: إن DMV هي أول مركبة في العالم يمكن تشغيلها على كل من المسارات والطرق، مما يجعل النقل المحلي أكثر ملاءمة.

ولا تعد المركبات ذات الوضع المزدوج، والمعروفة أيضًا باسم مركبات الطرق والسكك الحديدية، اختراعًا جديدًا. ويتم استخدامها بشكل شائع لأغراض الصيانة والتفتيش عبر خطوط السكك الحديدية.

وبالعودة إلى الثلاثينيات من القرن الماضي. جربت بريطانيا حافلة سكة حديدية تسمى Karrier Ro-Railer على خط نيكي، وهو خط مهجور في هيرتفوردشاير.

وبالرغم من أنها كانت تعمل لبضعة أشهر. ولكن لم تنجح. وتم تنفيذ هذا المفهوم في جميع أنحاء العالم بدرجات متفاوتة من النجاح.

وجربت السكك الحديدية الحكومية في نيو ساوث ويلز حافلة على الطرق والسكك الحديدية البرية في أستراليا في السبعينيات. وفي ألمانيا، كانت حافلة Schi-Stra تعمل من الخمسينيات إلى السبعينيات.