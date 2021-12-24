الترويج لأول قرص PCIe 5.0 SSD فائق السرعة قبل CES

تقوم كل من سامسونج و Adata بالتشويق لأقراص PCIe 5.0 SSD قبل حدث CES الكبير في شهر يناير. ومع سرعات قراءة وكتابة تصل إلى 14 و 12 جيجابايت في الثانية، فإن هذا الجيل الجديد من وحدات التخزين الصلبة أسرع بمرتين من أسرع قرص PCIe 4.0.

وعرضت Adata نموذجين أوليين من أول قرص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة SSD من نوع PCIe 5.0 NVMe M.2 بسعات تصل إلى 8 تيرابايت.

وتم تصميم ما يسمى بـ Project Nighthawk SSD باستخدام وحدة تحكم Silicon Motion SM2508 قادرة على سرعات قراءة وكتابة متسلسلة تصل إلى 14 و12 جيجابايت في الثانية.

بينما يتميز Project Blackbird SSD بوحدة تحكم InnoGrit IG5666 لسرعات قراءة وكتابة تصل إلى 14 و 10 جيجابايت في الثانية.

ومن المفترض أن تقدم Adata مزيدًا من التفاصيل في CES الذي يبدأ في 5 يناير، ما لم تخرج حالات فيروس كورونا عن مسارها مرة أخرى.

Adata تشوق لأول قرص PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD

في غضون ذلك، أعلنت شركة سامسونج عن أنها طورت قرص PM1743 SSD لخوادم المؤسسات، ودمج واجهة PCIe 5.0 مع الجيل السادس المتقدم من سامسونج V-NAND.



وقالت الشركة: تقدم سامسونج لأكثر من عقد من الزمان أقراص SSD المستندة إلى SATA و SAS و PCIe. وتم الاعتراف بأدائها المتميز وموثوقيتها من قبل عملاء خوادم المؤسسات الرائدين بما في ذلك الشركات والحكومات والمؤسسات المالية.

وأضافت: يؤدي إدخال PCIe 5.0 SSD، جنبًا إلى جنب مع تطورات المنتجات القائمة على PCIe 6.0، إلى تعزيز ريادتنا التكنولوجية في سوق خوادم المؤسسات.

وتعمل إنتل مع سامسونج لاختبار أحدث PCIe NVMe SSD من سامسونج، وهو PM1743. وقامت الشركتان بشكل مشترك بحل المشكلات الفنية المعقدة مع PCIe 5.0 خلال فترة التقييم الأولية.

ويوفر PCIe 5.0 نطاقًا تردديًا يبلغ 32 جيجابت في الثانية، وهو ضعف ما يوفره PCIe 4.0.

ويوفر PM1743 سرعات قراءة وكتابة لاستيعاب متطلبات الأداء المتزايدة لمراكز البيانات. وذلك من خلال الاستفادة من وحدة التحكم المصممة لدعم أحدث معايير PCIe.

ويتميز PM1743 بسرعة قراءة متسلسلة تصل إلى 13 جيجابايت في الثانية. وسرعة قراءة عشوائية تبلغ 2500 عملية إدخال وإخراج في الثانية IOPS.

علاوة على ذلك تبلغ سرعة الكتابة المتتابعة 6.6 جيجابت في الثانية، بينما تبلغ سرعة الكتابة العشوائية 250 ألف IOPS.

وتسمح معدلات نقل البيانات هذه لمصنعي خوادم المؤسسات بنشر PM1743 للتمتع بمستوى أعلى من الأداء.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يوفر SSD الجديد كفاءة طاقة محسّنة تصل إلى 608 ميجابايت في الثانية لكل واط. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 30 في المئة عن الجيل السابق.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض تكاليف تشغيل الخادم ومركز البيانات بشكل كبير. مع المساعدة أيضًا في تقليل انبعاثات الكربون.

ويتوفر قرص PM1743 SSD بسعات تتراوح من 1.92 تيرابايت إلى 15.36 تيرابايت. ويتم أخذ عينات منه حاليًا من قبل الشركات المصنعة للشرائح والخوادم قبل الإنتاج الضخم في الربع الأول من عام 2022.