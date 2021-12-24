إل جي تكشف عن مفاهيم OLED المرنة الجديدة

أعلنت شركة إل جي أنها تخطط لعرض كيف توفر تقنية OLED المرنة أنماط حياة جديدة ومختلفة في CES 2022.

وتعرض الشركة مفهومان جديدان هما Virtual Ride و Media Chair. ومن خلال تقديم هذين المنتجين المبتكرين اللذين يتميزان بشاشات OLED المرنة، تهدف الشركة إلى تسليط الضوء على الإمكانات القوية والتنوع الواسع لـ OLED لإنشاء أسواق جديدة.

ويمثل Virtual Ride عبارة عن دراجة ثابتة داخلية مستقبلية بها ثلاث شاشات OLED عمودية بقياس 55 إنشًا أمامها وفوقها.

وتجتمع الشاشات المتقدمة معًا لتشكل شاشة واحدة كبيرة منحنية على شكل حرف R تمنح المستخدمين رؤية غامرة للأمام والأعلى.

وتتميز الشاشة التي تنحني لإنشاء سقف فوق المتسابق بنصف قطر انحناء يصل إلى 500R، أو نصف قطر يبلغ 500 ميليمتر، وهو أكبر نصف قطر بين الشاشات الكبيرة الموجودة، مما يوضح مرونتها الفائقة.

بالإضافة إلى ذلك ينقل تصميمها المستقبلي التمارين المنزلية إلى مستوى جديد تمامًا، مما يحسن بشكل كبير الحالة المزاجية والأجواء في أي غرفة في منزلك تضعها فيها.

وتوفر شاشات OLED ألوانًا نابضة بالحياة مع جودة صور تجعلك تشعر وكأنك تركب الدراجة بالخارج في غابة أو في شارع في قرية أوروبية.

كما تعرض الشركة مفهومًا جديدًا آخر في معرض CES 2022، وهو كرسي الوسائط Media Chair. ويمثل هذا الجهاز جهاز استرخاء حديث يجمع بسلاسة بين شاشة تلفاز OLED بقياس 55 إنشًا مع كرسي مريح.

إل جي تكشف عن منتج مرن لكراسي الوسائط OLED

تتميز الشاشة بنصف قطر انحناء يبلغ 1500R، وهي الزاوية المثلى للمستخدم، بالإضافة إلى تقنية الصوت المدمجة في الشركة Cinematic Sound OLED، التي تمكن الشاشة من الاهتزاز لإصدار الصوت دون استخدام مكبرات صوت خارجية، مما يوفر إحساسًا حيويًا بالواقع.

وتتيح الوظيفة المحورية لشاشة الكرسي إمكانية الدوران بين الاتجاهات الرأسية والأفقية بلمسة زر عبر شاشة مسند الذراع.

ويمنح هذا المستخدم فرصة لتخصيص تجربة المشاهدة الغامرة بفضل تقنية OLED لتناسب أي محتوى يرغبون في مشاهدته.

وتتميز شاشة OLED بعشرات الملايين من وحدات البكسل الذاتية الانبعاث للتخلص من الحاجة إلى إضاءة خلفية منفصلة. ويسمح لها ذلك بتقديم جودة صورة ممتازة، كما تأتي أيضًا بأشكال مختلفة مثل الانحناء، وقابلية الطي، وقابلية الدوران.

وبفضل خاصية التصميم، يتم الآن دمج شاشات OLED في مناطق مختلفة خارج المنزل بما في ذلك الأثاث والبناء والتسوق والصناعات الداخلية.

وتقدم إل جي أيضًا العديد من المنتجات المتطورة خلال CES 2022 مثل شاشات OLED الجديدة. بالإضافة إلى حلول OLED المدمجة مع مختلف المجالات وشاشات LCD المتطورة المصممة لصناعة تكنولوجيا المعلومات.