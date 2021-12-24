أمازون حظرت نفسها لفترة وجيزة عبر تويتش

حظر موقع البث المباشر تويتش المملوك لشركة أمازون قناة Amazon Prime Video بعد أن ظهر أن مقدمة البرنامج قد كشفت عن طريق الخطأ عن جزء من جسدها أثناء العرض المباشر.

وتم تعليق قناة Amazon Prime Video الرسمية الناطقة بالإسبانية من منصة تويتش، دون إبداء سبب عام. وجاء ذلك بعد مقطع من البرنامج الحواري Esto es un Late حيث وقع الحادث.

ولدى تويتش قواعد صارمة حول العري الجزئي أو الكامل عبر الكاميرا. كما أن المنصة لا تسمح بالمحتوى ذو الإيحاء الجنسي مثل تركيز الكاميرا على مناطق معينة من الجسد.

وكان مضيفو Esto es un Late في نهاية البث المباشر لعطلة نهاية الأسبوع عندما رفعت إحداهن قميصها جزئيًا، على ما يبدو مازحة أنها كانت إحدى الطرق لإنهاء البث الذي استمر لساعات. وقالت ضاحكة: نحن على وشك الحظر.

وانتهى البث بسرعة. ولكن في غضون ساعات قليلة، تم حظر القناة من تويتش. وقام مضيف آخر بالتغريد بعد ذلك بأن Esto es un Late هو أفضل برنامج في العالم.

وأفاد موقع أخبار الألعاب Kotaku أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر علامة تجارية مملوكة لشركة أمازون من تويتش.

وتم رفع حظر Prime Video Espana بعد أقل من 24 ساعة، ويبدو أن البث قد تم حذفه من القناة.

أمازون تعاقب نفسها

لا تنشر تويتش، بشكل عام، تفاصيل الإجراءات التأديبية للجمهور، ويمكن أن يختلف الحظر في مدته. ولدى عملاقة البث المباشر أيضًا عملية استئناف لأولئك الذين يتطلعون إلى رفع الحظر أو تقصيره.

وواجه موقع تويتش، الذي بدأ كموقع لبث ألعاب الفيديو ولكن تحول إلى منصة متعدد الأغراض، العديد من المشكلات على مر السنين مع المحتوى الموحي جنسيًا.

وأدت الانتقادات في عام 2018 إلى مراجعة لقواعد اللباس عبر المنصة. كما أثار الظهور ضمن حوض استحمام داخلي في الآونة الأخيرة أسئلة مماثلة حول ما هو مسموح وما هو غير مسموح به.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم سحب عائدات الإعلانات من حساب Amouranth، إحدى أكبر صانعي البث المباشر عبر تويتش، بالرغم من أنها حاججت بأنها لم تنتهك أي قواعد.