هونر تروج لأول هواتفها القابلة للطي Magic V

روجت العلامة التجارية الفرعية السابقة لشركة هواوي، هونر، لإطلاق أول هواتفها الذكية القابلة للطي، Honor Magic V.

وهناك صورة تمت مشاركتها عبر حساباتها ضمن ويبو وتويتر تروج لتصميم الجهاز، حيث تظهر مفصل واضح بين نصفي الجهاز.

ويقول منشور ويبو إن الهاتف الرائد القابل للطي على وشك الإصدار، وذلك بالرغم من عدم الإعلان عن تاريخ إطلاق محدد.

وكانت شركة هونر منفتحة بشأن رغبتها في إصدار نسخة قابلة للطي منذ بعض الوقت. وفي وقت مبكر من عام 2019، قال الرئيس التنفيذي للشركة، جورج جاو، إنه مهتم بإنتاج جهاز قابل للطي تحت علامة هونر التجارية. ولكن أعرب عن مخاوفه من أن الجهاز قد يكون مكلفًا للغاية بالنسبة لسوق الشركة المستهدف الأصغر سنًا.

وفي شهر يونيو من هذا العام، ظهرت تقارير تفيد بأن تطوير مثل هذا الجهاز كان قيد التنفيذ في الشركة، وأن لوحات العرض القابلة للطي تم توفيرها من قبل BOE و Visionox.

وكانت شركة سامسونج أول من ابتعد عن أفلام البوليميد إلى الزجاج الفائق الرقة عبر هواتفها الذكية القابلة للطي.

ولا توجد تفاصيل كثيرة حول الشكل الدقيق الذي يمكن أن يتخذه Magic V. ولكن التقارير تشير إلى أنه يمكن أن يحتوي على شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 8.03 إنشات مقترنة بشاشة خارجية بقياس 6.45 إنشات.

لم تعلن هونر عن موعد الإطلاق الدقيق

يشير ذلك إلى جهاز يشبه أجهزة Z Fold من سامسونج (التي تتحول من شكل الهاتف إلى جهاز لوحي) بدلاً من Z Flip (الهاتف الذي يطوي ليصبح أكثر صغرًا).

وهذا أيضًا هو الشكل الذي استخدمته شركة هواوي الأم السابقة لشركة هونر مع Mate X2. وذلك بالرغم من أن هونر أصبحت الآن مستقلة منذ مدة عام. نتيجة لذلك من غير الواضح مدى تشابه جهازها القادم مع جهاز هواوي.

وتنضم الشركة إلى قائمة موسعة من الشركات التي أصدرت أو تخطط لإطلاق الأجهزة القابلة للطي الخاصة بها. وكانت شركتا سامسونج وهواوي من أوائل الشركات التي دخلت الخدمة. ولكن رأينا مؤخرًا أجهزة قابلة للطي من شاومي وموتورلا وأوبو. التي أعلنت رسميًا عن هاتف Oppo Find N في وقت سابق من هذا الشهر.

وبالإضافة إلى هونر، يشاع أيضًا أن شركة جوجل تخطط للإعلان عن ما يصل إلى اثنين من الهواتف القابلة للطي في المستقبل القريب.