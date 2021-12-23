شركات التكنولوجيا تنسحب من مؤتمر CES 2022

يبدو أن CES، أكبر معرض تقني في العالم، في خطر بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة. وأعلنت شركة لينوفو أنها تعلق جميع الأنشطة في الموقع في لاس فيجاس، بعد إعلانات من T-Mobile وأمازون وميتا وآخرين بأنهم يتخلون عن الأنشطة الفعلية في الموقع أيضًا، وذلك بالرغم من تصريحات منظمي CES أن المعرض يستمر في الفترة من 5 إلى 8 يناير.

وكانت T-Mobile هي العارض الأبرز الذي تخلى عن المعرض. وأعلن الرئيس التنفيذي مايك سيفرت، أحد المتحدثين المميزين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، علنًا أنه لن يقوم بإلقاء كلمة رئيسية بعد الآن ويحد بشكل كبير من المشاركة الشخصية للشركة.

وقررت أمازون عدم حضور العرض شخصيًا بالكامل، وانسحبت AT&T أيضًا. ويبدو أيضًا أن إنتل تعيد النظر بشأن الحضور.

وأعلنت كل من ميتا وتويتر وبنترست و iHeartRadio هذا الأسبوع أيضًا أنهم لن يحضروا هذا النسخة من معرض لاس فيجاس السنوي في ضوء موجة جديدة من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

كما لن تحضر المنشورات التقنية الكبرى، بما في ذلك The Verge و CNET و Engadget و Gizmodo و TechCrunch و TechRadar و Tom’s Guide.

وقالت T-Mobile: تستمر T-Mobile في العمل كراعٍ لـ CES والراعي الرئيسي لسباق بطولة DRL. ولكن الغالبية العظمى من فريقنا لن يسافر إلى لاس فيغاس. بالإضافة إلى ذلك لن يقدم الرئيس التنفيذي للشركة بعد الآن خطابًا رئيسيًا شخصيًا أو افتراضيًا.

وتتمتع لينوفو عادةً بحضور متوسط الحجم في CES، وعادةً ما تصدر مجموعة من الإعلانات، وذلك بالرغم من أن معظم نشاطها يحدث عمومًا في غرف الاجتماعات الخاصة، بدلاً من كشك عام في أرضية العرض.

أكبر معرض تكنولوجي في العالم CES مهدد

بالمقارنة، كان حضور AT&T ضئيلًا على ما يبدو في معرض هذا العام. وبينما تم إدراج قسم AT&T Business في الشركة كعارض متميز، لم يكن من المتوقع أن يكون لدى الشركة كلمة رئيسية.

ويبدو أيضًا أن AT&T Business لديها كشك واحد صغير جدًا في قسم الصحة في القاعة الشمالية لمركز مؤتمرات لاس فيغاس، مع عدم وجود أكشاك لـ AT&T بشكل عام.

وتشمل الشركات الأخرى التي قد يكون لها تأثير كبير إذا تخلت عن CES 2022 ، سامسونج وجنرال موتورز، اللتان قدمتا كلمات رئيسية مثل T-Mobile، والشركات التي تستأجر عمومًا الكثير من المساحات البارزة في أرضية العرض، مثل إل جي وباناسونيك وسوني.

وعادةً ما تستأجر إنتل الكثير من المساحات البارزة أيضًا. ولكن يبدو أن كشكها الضخم هذا العام قد تم استبداله بشركات كانون و Razer وشركات أخرى أصغر.

وأفادت وكالة بلومبرج أن AMD وسامسونج لا تزالان تخططان لوجود محدود. وأن إنفيديا يكون لها كلمة افتراضية فقط.

بينما لا تزال ون بلس وكوالكوم وإتش تي سي تخطط للحضور. وتم إدراج كل من سوني وسامسونج وجوجل على أنها تراقب الظروف المحلية.

وذكرت جمعية تكنولوجيا المستهلك، التي تدير CES، أنها لا تزال تخطط لاستضافة عرض شخصي. وقال مسؤول تنفيذي في جمعية تكنولوجيا المستهلك: نركز في هذه المرحلة بشدة على إقامة هذا العرض. والقيام به بأمان ووضع البروتوكولات المناسبة لضمان شعور الناس بالراحة تجاهه.