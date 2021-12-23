تغيير تنسيق لقطة الشاشة في macOS وتعديل بياناتها

يمتلك نظام macOS أداةً مميزة لالتقاط الشاشة وتسجيلها، ولكن لا توفر لك هذه الأداة اختياراتٍ كثيرة في تعديل اللقطة.

ونتيجةً لذلك فإن النظام يقوم بحفظ لقطات الشاشة بشكل افتراضي في تنسيق PNG مع تصميم مميز لها لا يمكن تعديله.

ويمكنك استخدام الطرق الموجودة في الأسفل لتغيير تنسيق لقطة الشاشة أو تغيير تصميمها ومكان حفظها.

تغيير تنسيق لقطة الشاشة في نظام macOS

يستخدم نظام macOS تنسيق PNG بشكل افتراضي للاحتفاظ بلقطة الشاشة، وقد لا يناسب هذا التنسيق بعض المستخدمين. حيث يصبح حجم لقطة الشاشة كبيرًا عند حفظها بهذا التنسيق.

ولكن يحتفظ تنسيق PNG ببيانات الصورة بشكل أوضح ودقة أعلى من باقي تنسيقات الصور، لذلك يعتمد عليه الكثير من المحترفين.

ولا يمكنك تغيير لقطة الشاشة عبر استخدام الأداة الخاصة بها في النظام، حيث تحتاج إلى استخدام واجهة الأوامر للقيام بذلك.

ويمكنك الوصول إلى تطبيق واجهة الأوامر في نظام macOS عبر التوجه إلى مجلد التطبيقات ومن ثم الأدوات وبعد ذلك اختيار واجهة الأوامر.

وعندما تقوم بفتح واجهة الأوامر قم بكتابة الأمر التالي مباشرةً في سطر الأوامر:

defaults write type JPG;killall SystemUIServer

وتصبح النتيجة النهائية في السطر الأوامر بالشكل التالي:

ويمكنك استبدال كلمة jpg بأي تنسيق آخر ترغب في استخدامه، ولكن من الأفضل استخدام jpg لحجمه الصغير.

تغيير مكان حفظ لقطة الشاشة

تستطيع تغيير مكان حفظ لقطة الشاشة في النظام بسهولة عبر فتح أداة الالتقاط باستخدام الأزرار التالية: Cmd + Shift + 5 في لوحة المفاتيح.

وبعد ذلك اضغط على زر الاختيارات وقم بتحديد المكان الذي ترغب في حفظ لقطة الشاشة فيه سواءً كان سطح المكتب أو غيره.

إزالة الظلال من لقطة الشاشة في نظام macOS

يضيف النظام بشكل افتراضي إلى جميع لقطات الشاشة ظلالًا للنوافذ لزيادة جمال لقطة الشاشة واحترافيتها.

ولكن تظهر هذه الظلال بشكل سيء تحديدًا في لقطات الشاشة ذات تنسيق Jpg، ولذلك يرغب البعض في إزالتها.

ويمكنك إزالة هذه اللقطات تلقائيًا عبر واجهة الأوامر مباشرةً، ولذلك يجب أن تتجه لواجهة الأوامر وتقوم بكتابة الأمر التالي:

defaults write disable- shadow -bool true; killall SystemUIServer

وإذا كنت ترغب في إعادتها تستطيع إدخال الأمر التالي في نافذة الأوامر:

defaults write disable-shadow -bool false; killall SystemUIServer

تغيير اسم لقطة الشاشة تلقائيًا

يقوم نظام macOS بإضافة اسم تلقائي إلى لقطة الشاشة، ويتكون هذا الإسم من مقطعين.

ويتكون المقطع الأول من كلمة ScreenShot والثاني من تاريخ ووقت أخذ لقطة الشاشة، وقد يرغب البعض في تغيير هذا الأمر تلقائيًا.

ويمكنك تغييره تلقائيًا عبر استخدام واجهة الأوامر، حيث تستطيع تغيير المقطع الأول Screenshot عبر استخدام الأمر التالي:

defaults write name prefix; killall SystemUIServer

وتستطيع تبديل كلمة perfix بالكلمة التي ترغب في وضعها في إسم لقطة الشاشة مباشرةً.

ويمكنك إزالة التاريخ تمامًا من لقطة الشاشة عبر استخدام الأومر التالي في واجهة الأوامر:

defaults write com.apple.screencapture "include-date" 0; killall SystemUIServer