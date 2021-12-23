إعلانات العملات المشفرة تسبب الانتقاد لنادي أرسنال

تحاول هيئة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة كبح جماح تسويق العملات المشفرة والمنتجات ذات الصلة. نتيجة لذلك أصدرت توبيخًا ضد ترويج نادي أرسنال لكرة القدم للرموز المميزة للمعجبين.

وقالت هيئة معايير الإعلان إنها حققت في إعلانين من أرسنال تم عرضهما عبر الإنترنت في شهر أغسطس، وقررت أنهما كانا غير مسئولين وينتهكان قواعد التسويق في المملكة المتحدة.

ويأتي الحكم ضد آرسنال، الذي جاء بعد سلسلة من الإجراءات المماثلة الأسبوع الماضي، في وقت زاد فيه عدد شركات خدمات التشفير والرموز المميزة نفسها من إعلاناتها لعشاق الرياضة.

وأخبرت ASA صحيفة فاينانشيال تايمز أن توسيع نطاق أحكامها الخاصة بالعملات المشفرة لتشمل الأصول المشفرة عمومًا، مثل رموز المعجبين، يكون على رأس جدول أعمالها للعام الجديد.

وأجرى أرسنال هذا الصيف عرضًا ترويجيًا عبر موقعه الإلكتروني وعبر فيسبوك للترويج لرمز المعجبين الخاص به تحت رمز AFC.

ويحتاج المعجبون الراغبون في شراء الرموز، التي تسمح لحامليها بالتأثير في قرارات النادي الرسمية، أولاً شراء عملة رقمية تسمى Chiliz من خلال منصة التشفير Socios. وكلما زاد عدد الرموز التي يمتلكها المعجب، زاد الوزن الذي يحمله صوته.

وتضمن الإعلان عبر موقع أرسنال الإلكتروني بعض الإفصاحات، بما في ذلك تحذير من أن سعر الرموز المميزة للمشجعين يعتمد على العرض والطلب، وبالتالي يمكن أن يرتفع أو ينخفض.

كما أشارت إلى أنه يجب أن يدرك أصحابها أنهم قد يخسرون بعض أو كل أموالهم المستثمرة. ولم يتضمن إعلان فيسبوك، الذي نشر لاحقًا، تلك التحذيرات.

وقررت ASA أن الإعلانات قللت من أهمية الاستثمار في الأصول المشفرة وأنها كانت مضللة في فشلها في تسليط الضوء على مخاطر الاستثمار.

العروض الترويجية للعملات المشفرة

قال أرسنال إنه يعتزم السعي للحصول على مراجعة مستقلة لقرارات المنظم من أجل المزيد من الوضوح بشأن موقفه الحالي.

وأضاف النادي أنه أخذ مسؤولياته فيما يتعلق بالتسويق لمشجعيه على محمل الجد. كما زعم أن المنتجات كانت رموز مميزة ذات فائدة تستخدم لتشجيع مشاركة المعجبين. نتيجة لذلك فإنها تختلف اختلافًا جوهريًا عن العملات المشفرة.

وبالرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الرموز المميزة كمنتجات مالية. ولكن ASA أكدت أن أرسنال كان يجب أن يشير إلى أن الأصول المشفرة غير منظمة في المملكة المتحدة، لأن هذا يعني أن المنتجات لا تحمل حماية المستهلك التي تأتي مع العديد من الأدوات المالية المنظمة.

وقالت Socios إنها ابتكرت رموزًا مميزة لمشجعين لأكثر من 40 ناديًا لكرة القدم. بما في ذلك باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. ولديها أكثر من 1.3 مليون مستخدم من 167 دولة.

وتسمح المنصة لعشاق العملات المشفرة بالمضاربة على رموز المعجبين وتداولها. وتعتبر Chiliz بمثابة الوحدة الرئيسية للتبادل عبر منصتها. ولكن يمكن أيضًا تداول العملة المشفرة في منصات التشفير الرئيسية مثل بينانس و Coinbase.

وبينما تضررت عائدات أندية كرة القدم في ظل الوباء، ارتفعت شعبية رموز المشجعين المميزة. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لرموز المشجعين المميزة 225 مليون دولار، وفقًا لمجمع البيانات CoinGecko.