أندهش الجميع عندما ظهرت ساعة آبل SE للمرة الأولى في عام 2020 الماضي لأنها كانت تقدم تجربة قريبة من الجيل السادس، ولكن بسعر أقل قليلًا منها.

وجذب ذلك الكثير من المستخدمين إلى الساعة وجعل آبل تستمر في بيعها رسميًا حتى يومنا هذا، ولكن لازالت الساعة تفتقر إلى الكثير من المميزات التي يمكن أن تحسن من آدائها، ولذلك إليكم مجموعة من أهم التوقعات للجيل الثاني من ساعة آبل SE

شاشة أكبر في ساعة آبل SE

عندما قدمت آبل الساعة مخفضة السعر للمرة الأولى، قدمتها كبديل يمتلك نفس الميزات والإمكانيات للجيل السادس ولكن بسعر أقل.

ولكن عندما انتقلت آبل للجيل السابع من ساعاتها الذكية، فإنها قدمت شاشة أكبر قليلًا في الحجم. ولكن لم يزدد حجم الساعة الكلي.

وتمكنت آبل من القيام بذلك عبر تقليل حجم الحواف حتى أصبحت مخفية تمامًا ولا تظهر في واجهة الساعة.

وإذا استمرت آبل في نفس منهجها لتقديم ساعة مخفضة تمتلك ميزات الساعة الكبيرة بالكامل، فإننا قد نرى ساعة بشاشة أكبر.

وقد تجعل هذه الشاشة الساعة الجديدة أفضل من جميع أجيال آبل القديمة، حيث تقدم شاشة كبيرة بسعر أقل.

خواص تتبع النوم بشكل أفضل

تواجه آبل مشكلة في استخدام تتبع النوم عبر ساعاتها وذلك بفضل تقدم المنافسة كثيرًا من الساعات الأخرى.

وتعتمد ساعة آبل بشكل كبير على وجود هاتف آيفون إلى جوارك وتعرفه على نمط نموك وتسجيله، كما يجب عليك استخدامه لمتابعة جدول النوم.

وتختلف الساعات الأخرى من الشركات المتنوعة مثل هواوي أو سامسونج في أنها تستطيع تتبع دورة النوم مباشرةً عبر الساعة دون الحاجة لاستخدام الهاتف.

كما تستطيع الوصول إلى البيانات التي قامت الساعة بتسجيلها دون الهاتف مباشرةً، وتتبع هذه الساعات دورة النوم بشكل دقيق بعكس ساعة آبل.

إضافة شاشة تعمل دائمًا في ساعة آبل SE

تمتلك الكثير من الساعات من مختلف الأسعار خاصية الشاشة التي تعمل دائمًا وهي خاصية مريحة للاستخدام.

وتقوم آبل بتقديم هذه الخاصية في ساعتها الرائدة بدايةً من الجيل الخامس. ولذلك لن يكون مفاجئًا إن قدمتها في الجيل الثاني من ساعة SE.

ولكن يعتمد تقديم هذه الخاصية على ما تقدمه آبل في الجيل الثامن من الساعة. حيث يجب أن يحتوي على المزيد من المميزات الإضافية.

تقديم الشحن السريع الجديد

أطلقت آبل تقنية شحن سريع جديدة في الجيل السابع للساعات، وتمكنت هذه التقنية من تغيير استخدام الساعة كثيرًا.

وقد تقدم آبل هذه التقنية أيضًا في الجيل الثاني من ساعات SE حتى تواكب التطور والملحقات الجديدة لساعات الجيل السابع.