عندما تم الكشف عن منصة بلاي ستيشن 5 قامت جميع الشركات بالإعلان عن ألعابها المنتظر صدورها للمنصة خلال الأعوام القادمة.

وبسبب أزمة كورونا وانتشار الوباء بشكل كبير في الآونة الأخيرة قامت الشركات بتأجيل الكثير من الألعاب لتصدر في موعد مختلف عن الموعد الأولي الذي أعلنت عنه.

وقد تأجلت الكثير من العناوين المميزة والتي ينتظرها اللاعبون حول العالم، كما أن هذه القائمة تزداد بشكل دائم بفضل كورونا.

أهم ألعاب بلاي ستيشن 5 التي تم تأجيلها

عندما ظهرت هذه اللعبة للمرة الأولى، كان من المفترض أن تصدر في ربيع 2020، ولكن قامت الشركة بتأجيلها لفبراير 2022.

وتعتبر اللعبة الجزء الثاني للعبة مواجهة بومبي والنجاة منهم من منظور الشخص الأول، وقد تمكن الجزء الأول من تحقيق نجاح جماهيري واسع.

لم تتعرض اللعبة إلى تأجيل كبير مثل الذي تعرضت له باقي الألعاب الكبيرة والمتنوعة، حيث تأجلت اللعبة لمدة شهر واحد.

وأصبح موعد الصدور الجديد للعبة في 25 فبراير القادم بدلًا من يناير 2022 كما كان مخططًا لها منذ البداية.

كان من المفترض أن تصدر هذه اللعبة في عام 2021 لأجهزة بلاي ستيشن 5 والحاسب المنزلي بشكل حصري.

ولكن تم تأجيل موعد إصدارها إلى بداية عام 2022 دون تحديد موعد ثابت لذلك قد يتم تأجيلها مجددًا.

كانت سوني ترغب في إطلاق هذه اللعبة عام 2021 لتكون من العناوين المميزة لهذا العام، ولكن تم تأجيلها لعام 2022 دون تحديد موعد ثابت.

وقد اعتادت استوديوهات سوني الخاصة على تأجيل العناوين الخاصة بهم لأكثر من مرة، ونتيجةً لذلك فإننا قد لا نراها في العام المقبل أيضًا.

تعتبر هذه اللعبة من العناوين المنتظرة بشدة لمحبي عالم باتمان والشخصيات الجانبية فيه، حيث تتحدث اللعبة عن فريق باتمان من المساعدين.

وكان موعد الإصدار الأولي في 2021، ولكن قامت الشركة بتأجيلها حتى عام 2022 دون تحديد موعد ثابت.

ظهرت هذه اللعبة للمرة الأولى أثناء الإعلان عن منصة بلاي ستيشن 5 للمرة الأولى، وكان من المفترض أن تصدر في 2021.

ولكن تم تأجيل اللعبة مجددًا حتى عام 2022 لتقديم أفضل تجربة ممكنة للعبة ولم تحدد الشركة موعدًا ثابتًا لها.

تكمل هذه اللعبة قصة Horizon Zero Dawn التي صدرت سابقًا لأجهزة بلاي ستيشن 4 وتمكنت من تحقيق نجاح جماهيري عملاق.

وقد قامت سوني بتأجيل موعد صدور اللعبة حتى 2022 بدلًا من 2021 كما كان مخططًا لها في البداية.

أعلنت يوبي سوفت سابقًا أنها تعيد تطوير إحدى عناوين سلسلة Prince OF Persia المحبوبة للغاية. وجعل ذلك محبي السلسلة يبتهجون كثيرًا.

ولكن تعرضت اللعبة لمشاكل تقنية وهجوم من محبي السلسلة بسبب جودة عروض اللعبة الدعائية. ونتيجةً لذلك قامت يوبي سوفت بتأجيل اللعبة بشكل لا نهائي ودون موعد محدد لصدورها على الإطلاق.

تدور أحداث هذه اللعبة في عالم Lord Of The Rings المحبوب للغاية، وتعتبر إحدى أكبر العناوين التي أعلن عنها استوديو Daedelic.

وقد تم تأجيلها سابقًا لتصدر في عام 2022 دون تحديد موعد ثابت لصدورها أو شهر معين له. ولكن يتوقع أن يتم تأجيلها مرة أخرى بسبب حجم الاستوديو وحجم المشروع بالكامل.

ظهرت هذه اللعبة للمرة الأولى في عام 2017 كعرض دعائي في مؤتمر E3، وتدور اللعبة حول صراعات شرسة وكبيرة بين القراصنة.

ولكن تم تأجيل اللعبة لأكثر من مرة، حيث كان يفترض أن تصدر في 2018 وتم تأجيلها ل2019 وبعد ذلك 2021 وأخيرًا تقول الشركة بأنها تصدر في ربيع 2022.

تأتي هذه اللعبة لتكون الجزء الثاني من Vampire the masquerade التي صدرت منذ أكثر من عشرة أعوام.

ولم يحصل الجزء الأول على الكثير من النجاح الجماهيري عندما صدر، ولذلك كان متوقعًا أن يتم تأجيل اللعبة لفترة كبيرة.

ولم تعلن الشركة بعد عن موعد لإصدارها، حيث تم تأجيلها مرتين لأسباب مختلفة سابقًا قبل أن توقف تطويرها نهائيًا.