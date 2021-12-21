الجهود الطويلة المدى لتوطين مايكروسوفت في الصين

عندما بدأت شبكة لينكيدإن المملوكة لشركة مايكروسوفت في عام 2019 بطلب أرقام هواتف المستخدمين الصينيين، كان من الواضح أن الشبكة الاجتماعية المهنية يجب أن تتبع مجموعة مختلفة من القواعد في الدولة.

ولكن الشبكة أدركت أن إنشاء نظام التحقق من الاسم الحقيقي المطلوب من قبل السلطات الصينية لم يكن كافيًا. وواجهت مهمة متزايدة تتمثل في موازنة طلب الرقابة والتمسك بقيمتها الغربية التي تمجد حرية التعبير.

وكان الحل هو الانسحاب. وأعلنت مايكروسوفت في شهر أكتوبر الماضي أنها تنهي النسخة الصينية من لينكدإن والمتطلبات الإضافية مثل التحقق من رقم الهاتف.

وفي 13 ديسمبر، قدمت الشركة بديلاً لمنصة لينكيدإن يسمى InCareer في متجر التطبيقات الصيني ومتاجر أندرويد التابعة لجهات خارجية.

ومع التركيز على الوظائف، يحمل التطبيق الجديد واجهة لينكيدإن. ولكن يفتقر إلى الخلاصة الاجتماعية وخيار نشر المحتوى، الأمر الذي قد يتطلب جهود مراقبة المحتوى من قبل فريق مايكروسوفت في الصين.

ولا تزال InCareer تحتفظ بميزة المراسلة. وفي تدوينة، أوضحت لينكيدإن تحركها قائلة: بينما وجدنا نجاحًا في مساعدة الأعضاء الصينيين في العثور على وظائف وفرص اقتصادية، لم نعثر على نفس المستوى من النجاح في الجوانب الاجتماعية للمشاركة والبقاء على اطلاع. نحن نواجه أيضًا بيئة تشغيل أكثر تحديًا بشكل كبير ومتطلبات امتثال أكبر في الصين.

ويشار إلى أن مايكروسوفت ليست العملاقة التكنولوجية الأجنبية الوحيدة التي سحبت خدماتها من الصين.

وأدخلت الصين في السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من اللوائح الإلكترونية الجديدة لكبح جماح كل شيء بدءًا من مقدار البيانات التي يمكن لشركات الإنترنت جمعها إلى كيفية نقل البيانات عبر الحدود.

وغادرت ياهو الصين مؤخرًا مشيرة إلى بيئة العمل والمشاكل القانونية الصعبة المتزايدة.

ويطلب الآن من المستخدمين المقيمين في الصين الذين يستخدمون تطبيق لينكيدإن تنزيل InCareer. وذلك بالرغم من أنه لا يزال بإمكانهم الوصول إلى الإصدار الكامل من الشبكة الاجتماعية عبر متصفح الويب و VPN.

ولكن تم فرض هذه الخطوات لإبعاد المستخدمين عن المنصة التي كان وصولها محدود في البلاد.

خدمة مايكروسوفت Bing واجهت مشكلة مؤخرًا

كان موقع لينكيدإن شائعًا في الغالب بين المغتربين والمستخدمين الصينيين العاملين في الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة للحدود. بينما يتمتع منافسها المحلي Maimai بشهرة أكبر.

وفي شهر أبريل، شكلت Maimai نسبة 91 في المئة من الوقت الذي يقضيه المستخدمون الصينيون عبر تطبيقات الشبكات الاجتماعية الاحترافية.

وواجهت خدمة مايكروسوفت الأخرى الباقية في الصين، Bing، مشكلة مؤخرًا. وأصبح محرك البحث غير ممكن الوصول إليه في الصين في 18 ديسمبر. ولكن يبدو أنه عاد إلى العمل في البلاد اعتبارًا من 20 ديسمبر.

وتزامن الحادث أيضًا مع تعليق Bing لميزة الملء التلقائي للبحث في الصين لمدة 30 يومًا بموجب قوانين جمهورية الصين الشعبية. وليس من الواضح ما هي القوانين التي كان الموقع يشير إليها.

وتوقف Bing لفترة وجيزة في الصين في عام 2019 عندما تضررت سمعة محرك بحث بايدو. وفي ذلك الوقت، كانت التكهنات منتشرة بأن مستخدمي بايدو الذين انتقلوا إلى Bing بأعداد كبيرة ربما يكونون قد تسببوا بتوقف الموقع.

ومن المعتاد أن تلعب شركات التكنولوجيا الأجنبية دورًا في اللحاق بالقوانين الصينية بعد أن تركت بمفردها لسنوات.

وبدأت آبل موجة من الإجراءات الصارمة ضد ألعاب الهاتف المحمول غير المرخصة من متجر التطبيقات الصيني بعد سنوات من سريان اللوائح ذات الصلة.

وقد يكون تعليق Bing حالة مشابهة حيث أمر محرك البحث بإغلاق اقتراحات الملء التلقائي التي يمكن أن تؤثر في الرقابة.