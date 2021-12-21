أوراكل تدفع 28 مليار دولار لدخول مجال الرعاية الصحية

أعلنت شركة أوراكل أنها تشتري شركة سجلات الرعاية الصحية الإلكترونية Cerner في صفقة قيمتها 28.3 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان صحفي: أعلنت كل من أوراكل و Cerner عن اتفاقية مشتركة للحصول على Cerner من خلال عرض مناقصة نقدية بالكامل مقابل ما يقرب من 28.3 مليار دولار.

ومن خلال هذه الصفقة، تدخل عملاقة قواعد البيانات بشكل كبير قطاع الرعاية الصحية، وهو سوق متنامٍ. ومن شأن هذا السوق أن يساعد في تعزيز أعمال البنية التحتية السحابية الوليدة من أوراكل.

وتمثل هذه أكبر صفقة في تاريخ الشركة التي لديها سجل طويل من الاستحواذ. وتربط تقنيتها بشكل أعمق في الرعاية الصحية.

كما تجلب الكثير من أعباء العمل الحالية والمستقبلية إلى البنية التحتية السحابية للشركة. ناهيك عن أنها تتيح لها الدخول في أكبر صناعة رأسية وأسرعها نموًا.

وقالت الشركة في بيان: تكون Cerner محركًا إضافيًا ضخمًا لنمو الإيرادات لسنوات قادمة حيث نوسع أعمالنا في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: هذه هي استراتيجية النمو التي اعتمدناها عندما اشترينا NetSuite – باستثناء أن فرصة إيرادات Cerner أكبر.

أوراكل تعرض صفقة ضخمة على Cerner

بالنسبة إلى Cerner، قالت في بيان: إن الانضمام إلى أوراكل كوحدة أعمال صناعية مخصصة يوفر فرصة غير مسبوقة لتسريع عملنا في تحديث السجلات الصحية الإلكترونية EHR وتحسين تجربة مقدمي الرعاية وتمكين الرعاية العالية الجودة والفعالة للمرضى.

وقال لاري إليسون، رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي التكنولوجيا في أوراكل: بالعمل معًا، نتمتع بالقدرة على تغيير تقديم الرعاية الصحية من خلال تزويد المهنيين الطبيين بمعلومات أفضل. وكذلك تمكينهم من اتخاذ قرارات علاج أفضل تؤدي إلى نتائج أفضل للمرضى.

ويعد هذا الإعلان في الوقت الحالي هو الأول في سلسلة من الخطوات، بما في ذلك التسجيل الرسمي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

من الجدير بالذكر أن مايكروسوفت قامت بدور مماثل في مجال الرعاية الصحية في وقت سابق من هذا العام. وذلك عندما أعلنت أنها استحوذت على Nuance Communications في صفقة قيمتها 19.7 مليار دولار. ولكن تواجه هذه الصفقة مشاكل مع المنظمين في المملكة المتحدة.