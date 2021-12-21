أمازون أصلحت Appstore المعطل عبر أندرويد 12

تقول شركة أمازون إنها أصلحت مشكلة في متجر تطبيقاتها كانت تسبب مشاكل في تشغيل التطبيقات للعملاء الذين قاموا بالترقية إلى أندرويد 12 عبر أجهزتهم المحمولة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت التقارير بالانتشار أن متجر تطبيقات أمازون لا يزال لا يعمل عبر أندرويد 12 بعد إصداره في الخريف.

وأبلغ المستخدمون أن Appstore نفسه لا يعمل. كما أن التطبيقات والألعاب التي قاموا بتثبيتها من Appstore لم تعد تعمل أيضًا.

وكانت الشركة تستجيب لشكاوى العملاء في منتدياتها الرقمية ومنتديات الأجهزة عبر القول إن فريقها الفني لا يزال يحقق في المشكلة.

ولكن الأمور وصلت إلى ذروتها عندما عمد مقال نشره موقع Liliputing.com إلى تفصيل المشكلات. وأجبر ذلك أمازون على التعليق علنًا على الأمر.

وقالت الشركة إنها تعمل على إصلاح مشكلة أداء التطبيقات وعمليات التشغيل التي أثرت في عدد صغير من مستخدمي Appstore الذين قاموا بالترقية إلى أندرويد 12.

ولاحظت الشركة في ذلك الوقت أن المشكلة لم تؤثر في أجهزة Amazon Fire TV أو أجهزة Amazon Fire اللوحية.

وقالت أمازون إن الإصلاح قد بدأ. ولكن لم تذكر بالتفصيل الخطأ الذي حدث أو كيفية معالجة المشكلات بشكل أكثر تحديدًا.

بينما قال متحدث باسم الشركة في بيان: لقد أصدرنا إصلاحًا لمشكلة تؤثر في تشغيل التطبيقات لعملاء Appstore الذين قاموا بالترقية إلى أندرويد 12 عبر أجهزتهم المحمولة.

وأضاف: نتواصل مع العملاء لإبلاغهم بالخطوات لتحديث تجربة Appstore. نحن آسفون لأي اضطراب تسبب فيه هذا.

أمازون تقر بأن Appstore لا يعمل عبر أندرويد 12

كانت هناك بعض التكهنات بأن المشكلات المتعلقة بـ Appstore كانت مرتبطة بـ DRM المدمج وأندرويد 12، نظرًا لأن أحد الحلول التي اكتشفها المستخدم يتضمن فك تجميع ملف APK لتطبيق أندرويد ومن ثم التعليق على الأسطر المتعلقة بإدارة الحقوق الرقمية، من بين خطوات فنية أخرى.

ويسلط فشل أمازون في معالجة هذه المشكلة لعدة أسابيع الضوء على مدى ضآلة تأثير Appstore في أجهزة أندرويد. ويرى القليل من المستخدمين أي حاجة لشراء تطبيقات خارج متجر جوجل بلاي، فضلاً عن مدى بطء دورة ترقية أندرويد.

ويبدو أنه إصلاح المشكلة لم يكن من أولويات أمازون. وينصب تركيز الشركة في هذه الأيام من خلال Appstore على كيفية استخدامه لتوصيل التطبيقات لمستخدمي ويندوز 11.

ووافقت مايكروسوفت وأمازون هذا العام على الشراكة في مبادرة جديدة من شأنها أن تسمح لشركة أمازون بتقديم متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية عبر متجر مايكروسوفت، مما يسمح لمستخدمي ويندوز بتنزيل تطبيقات أندرويد عبر أجهزة الحاسب.