أفضل بدائل منصة فيسبوك في الوقت الحالي

تعتبر منصة فيسبوك إحدى أهم منصات التواصل الاجتماعي المتاحة حاليًا، وربما تكون في بعض البلاد وسيلة التواصل الاجتماعي الرسمية بين الحكومات والمواطنين.

ولكن يشعر الكثيرون بالاستياء ناحية فيسبوك وسياسات الشركة السيئة في مختلف المجالات وخاصةً حماية خصوصية وبيانات المستخدمين.

وتجعل هذه السياسات المستخدمين راغبين في الانتقال من المنصة وتركها، ولكن قد لا يستطيعون التخلي عن خدماتها المختلفة.

وتوجد مجموعة من المنصات المختلفة التي يمكنك الاعتماد عليها بشكل كامل بعيدًا عن منصة فيسبوك والمنصات التابعة لها.

منصات تخزين الصور المختلفة

يعتمد البعض على منصة فيسبوك من أجل خدمات تخزين الصور التي توفرها المنصة. حيث تستطيع رفع الكثير من الصور ومشاركتها عبر حسابك دون الحاجة لشراء مساحة تخزين إضافية.

وتوجد الكثير من خدمات تخزين الصور المتاحة للمستخدمين والتي توفر له الاختيارات نفسها، ولكن دون خاصية مشاركة الصور بشكل واسع.

وتعتبر منصة Google Photos إحدى أفضل بدائل فيسبوك عندما يتعلق الأمر بتخزين الصور، ولكن لا توفر المنصة مساحة كبيرة مجانية.

وتقدم منصة Google Photos مجموعة من الخدمات الموجودة في منصة فيسبوك عندما يتعلق الأمر بمشاركة الصور. حيث تستطيع عبرها مشاركة الصور مباشرةً مع أحد المستخدمين، كما أن المنصة تعمل على ربط المستخدمين وجهات الإتصال في حساب جوجل الخاص بك تلقائيًا مع الصور التي تلتقطها وتنبههم لذلك.

ولكن يحتاج المستخدم إلى الدخول إلى الرابط الذي تقرر مشاركته أو فتح منصة الصور ليرى الصور متاحة أمامه ويشاركك فيها.

ويمكنك النظر إلى بدائل منصة Google Photos أيضًا إذا كنت تبحث عن منصات مجانية لتخزين الصور دون الحاجة لشراء مساحة إضافية.

بديل فيسبوك للرسائل السريعة

يعتمد الكثيرون على منصة ماسنجر من فيسبوك في الرسائل السريعة والتواصل مع المستخدمين المختلفين عبر المنصة.

ولكن تتوافر الكثير من الاختيارات المختلفة التي تقدم الخاصية ذاتها بشكل أفضل وإمكانيات أفضل كثيرًا. ولا يجب أن تنتقل من ماسنجر إلى واتساب. حيث يظل واتساب تحت مظلة مؤسسة ميتا المسؤولة عن المنصة.

وتستطيع الانتقال بدلًا من ذلك إلى منصة سيجنال أو تيليجرام، حيث توفر هذه المنصات خاصية الرسائل النصية السريعة مع حماية خصوصية المستخدم وتأمينها.

الحصول على الأخبار عبر تويتر

يعتمد الكثير من المستخدمين على منصة فيسبوك من أجل الحصول على المعلومات والأخبار الجديدة أولًا بأول.

وتستطيع الاستغناء تمامًا عن منصة فيسبوك عبر استخدام تويتر حيث تستخدمها الكثير من الجهات الرسمية والحكومية في التواصل مع المستخدمين.

وتعتبر منصة تويتر أفضل في الحصول على الأخبار بشكل سريع دون التشتت أو الابتعاد عن الهدف الرئيسي الذي أدخلك المنصة.

استبدل مجموعات فيسبوك بتطبيق GroupMe

يعتبر هذا التطبيق من التطبيقات المجهولة قليلًا والتي لا يعرفها الكثير من المستخدمين، حيث أنه ليس منتشرًا في المنطقة العربية.

ويعمل هذا التطبيق على تقديم فكرة المجموعات بشكل أقرب إلى ما تقدمه فيسبوك، وتمتلك مايكرسوفت هذا التطبيق لذلك فإنه مدعوم بشكل جيد.

ويمكنك عبر التطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وعمل مجموعات رسائل جماعية أيضًا بشكل سهل وبسيط.