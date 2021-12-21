أفضل أدوات تخصيص ويندوز 11

تستطيع تخصيص ويندوز 11 بسهولة عبر إعدادات النظام مباشرةً. ولكن توجد مجموعة من الأدوات الخارجية التي يمكنك تثبيتها لتتمكن من تخصيص النظام بشكل أعمق.

وتعمل هذه الأدوات على إعادة بعض الخصائص القديمة التي اختفت مع ويندوز 11 أو تقديم خصائص جديدة تمامًا للتخصيص.

Start11 أداة

تعمل هذه الأداة على إعادة تصميم قائمة إبدأ للشكل القديم المعتاد للنظام قبل ويندوز 11. ويمكنك اختيار شكل القائمة ليعود إلى نظام ويندوز 7 أو ويندوز 10 إن كنت ترغب في ذلك.

كما تستطيع العودة إلى تصميم القائمة الجديدة في ويندوز 11 بسهولة دون الحاجة لإعادة تثبيت النظام. وتتوفر هذه الأداة بسعر 5 دولار مع تجربة مجانية لها.

لا يظهر ويندوز 11 التاريخ والساعة في الجزء السفلي من الشاشة، ويتسبب هذا في الإزعاج لبعض المستخدمين.

وتستطيع مع هذه الأداة إعادة التاريخ والساعة إلى الجزء السفلي من الشاشة مع إمكانيات تخصيص إضافية لها مثل أن تحتفظ بالتاريخ والساعة في التطبيقات التي تدعم وضع الشاشة الكاملة.

تعمل هذه الأداة مع جميع أنظمة ويندوز المختلفة من مايكروسوفت وليست حصرية لأي نظام، وتقدم هذه الأداة مجموعة من الاختيارات المتنوعة لتخصيص النظام بشكل احترافي.

وتشمل هذه الاختيارات أخذ نسخة احتياطية من النظام بالإضافة إلى تعديل قائمة الضغط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان داخل النظام.

ويمكنك تعديل أغلب هذه الاختيارات عبر قائمة واضحة وسهلة الاستخدام للتعديل، وتشمل هذه القائمة عدة أقسام متعلقة بالتخصيص.

لا تقوم هذه الأداة بتعديل نظام ويندوز 11 مباشرةً، بل تعمل على إخبارك بالطرق التي تستطيع تعديل النظام بها.

وتوفر لك هذه الأداة مجموعة متنوعة وكبيرة من المعلومات والنصائح حتى تتمكن من تغيير وتعديل اختيارات ويندوز 11 الرسمية المختلفة.

كما يمكنك الوصول إلى الاختيارات المختلفة داخل هذه الأداة بسهولة وبشكل سريع عبر القائمة سهلة الاستخدام والواضحة.

أدوات PowerToys من مايكروسوفت

عندما أعلنت مايكروسوفت عن دعم النظام لهذه الأدوات شعر الجميع بفرحة كبيرة، وذلك لأنها توفر مجموعة كبيرة من اختيارات التعديل بسهولة وبشكل واضح.

وتأتي الأداة رسميًا من مايكروسوفت لذلك لا يجب أن تقلق حول توافقاتها مع النظام واختيارات التعديل المختلفة فيها.

وتعتبر هذه الأدوات موجهة ناحية المستخدمين المحترفين الذين يرغبون في تسهيل استخدام النظام وجعله يقوم باختيارات تلقائية مناسبة لهم.

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