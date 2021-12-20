مراجعة لوحة المفاتيح Keychron Q1 القابلة للتعديل بشكل كامل

أطلقت شركة لوحات المفاتيح المتخصصة Keychron لوحتها الجديدة تحت اسم Q1، وتختلف هذه اللوحة عن كل ما قدمته الشركة سابقًا في كونها قابلة للتعديل بشكل كامل.

ويعني ذلك أن تستطيع استبدال جميع مكونات هذه اللوحة بشكل كامل ووضع أي مكونات أخرى ترغب فيها داخلها.

ويشمل هذا الجزء العلوي الظاهر من المفاتيح الميكانيكية بالإضافة إلى الجزء السفلي الذي يحتوي على الجزء الميكانيكي المتحرك.

ولا تتوقف إمكانيات التخصيص في هذه اللوحة عند العتاد الفيزيائي لها، حيث تستطيع تعديل وظائف الأزرار بشكل مختلف بالإضافة لتخصيصها كما ترغب بفضل التطبيق الخاص بها.

وتستطيع شراء لوحة Keychron Q1 في نموذج مجمع مسبقًا أو نموذج مفكك يمكنك تجميعه بنفسك.

وتتفوق هذه اللوحة على جميع لوحات الشركة مثل K2 في جودة الخامات المصنعة منها والتي تظهر في جميع أجزائها.

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تصميم لوحة Keychron Q1 وتغليفها

تأتي اللوحة في العلبة السوداء التي تمتاز بها شركة KeyChron وتصدر جميع لوحاتها بها.

ويمكنك كما قلنا شراء اللوحة في نموذج مجمع مثل الموجودة ف الصور بالأسفل والتي جاءت في اللون الأزرق البحري.

وتجد مع اللوحة كابل USB C رائد بتصميم aviator cable متناسب مع لون اللوحة، بالإضافة إلى مجموعة من المفكات والقطع اللازمة لتغيير أزرار اللوحة وتخصيصها وأزرار خاصة بنظام ويندوز.

وتأتي اللوحة مزودة بأزرار خاصة بنظام MacOS من المصنع، ولكنها تحمل بداخلها أزرار ويندوز أيضًا.

وتستطيع ملاحظة وزن اللوحة الثقيل بالإضافة إلى الخامات المميزة التي صنعت منها. ويضمن وزنها الثقيل أن تظل ثابتة على سطح المكتب أثناء الكتابة.

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تجربة الكتابة عبر اللوحة

صممت اللوحة لتقف بزاوية 5.2 درجة على سطح المكتب، وتوفر لك هذه الزاوية تجربة كتابة مميزة وسهلة.

كما تأتي اللوحة مزودة برغوة تمتص الصوت والاهتزازات من الداخل، وتوفر لك هذه الرغوة تجربة كتابة سهلة وممتعة وناعمة بعكس لوحات المفاتيح المكيانيكية المعتادة.

كما تساعد هذه الرغوة على امتصاص الصوت الخاص بضغوطات الأزرار وتقليل الضجة الناتجة عنه إن كنت تفضل ذلك.

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الخصائص الإضافية للوحة مفاتيح Keychron Q1

تأتي لوحة المفاتيح مزودة بإضاءة RGB مصممة بطريقة مختلفة لتجعل الإضاءة تواجه المستخدم من الأسفل.

كما تستطيع تعديل جميع ميزات وخصائصها المختلفة بسهولة عبر لوحة المفاتيح ودون الحاجة لاستخدام التطبيق الخاص بها.

وتتصل لوحة المفاتيح بالحواسيب عبر كابل USB C بدلًا من الإتصال اللاسلكي عبر البلوتوث مثل جميع اللوحات الأخرى من الشركة.

ويعتبر هذا أمرًا غير مريحًا للكثير من المستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على سطح مكتب نظيف ومرتب.

ولكن توجه الشركة لوحة المفاتيح للمستخدمين المحترفين ومحبي الألعاب المحترفين، ويفضل هؤلاء دائمًا استخدام الإتصال السلكي.

كما أن استخدام الاتصال السلكي سمح للشركة بتقديم كابل USB C مميز يضيف المزيد من الأناقة للوحة. بالإضافة لذلك فإن لوحات Keychron تواجه مشكلة في الإتصال السلكي مع حواسيب MacOS حتى اليوم، ونتيجةً لذلك يفضل الكثير من المستخدمين الاعتماد على الاتصال السلكي.

وتأتي لوحة مفاتيح KeyChron Q1 بسعر 170 دولار تقريبًا تشمل جميع الأمور التي ذكرناها بالأعلى.

ويعتبر الكثيرون هذه اللوحة أفضل لوحة مفاتيح أطلقتها الشركة حتى يومنا هذا بفضل تصميمها الجميل واعتمادها على ألوان جميلة للغاية.