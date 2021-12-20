تعرف على DockCase USB-C hub لحواسيب ماك بوك

توجد الكثير من أجهزة USB C Hub التي تعمل مع حواسيب ماك بوك بفضل عدد المنافذ القليل الموجود فيها. ونتيجةً لذلك يحتاج المستخدمون لزيادة هذا العدد عبر أجهزة USB C Hub.

ولكن يقدم جهاز DockCase الجديد ميزة مختلفة كثيرًا عن جميع أجهزة USB C Hub الموجودة والمتاحة للحواسيب المحمولة.

وتجعله هذه الميزة اختيارًا مميزًا لمن يحب تخصيص أجهزته واستخدامها بشكل مختلف مع أجهزة مختلفة.

مواصفات DockCase USB-C hub لحواسيب ماك بوك

يأتي هذا المجمع مع أربعة منافذ USB A ومنفذين USB C و منفذ إنترنت سلكي بتقنية Gigabit ومنفذ HDMI 2.0 للشاشة.

كما يوفر منفذين USB A بتقنية USB 2.0 ومنفذين بتقنية USB 3.0 وبالتالي فإنك تحصل على منافذ سريعة لنقل البيانات ومنافذ بطيئة لملحقات الحاسوب.

ويقدم أيضًا منفذ USB C يعمل بتقنية PD لتوصيل الطاقة حتى قوة 100 واط لشحن أجهزة ماك بوك.

ويستخدم الجهاز إتصال USB C ليعمل مباشرةً مع أجهزة ماك بوك أو أي جهاز آخر يمتلك منفذ USB C.

ولكن الجديد في هذا الجهاز أنه يأتي مزودًا بأربعة أوضاع مختلفة للعمل مع شاشة صغيرة بحجم 1.5 بوصة لتعرض الوضع الذي يعمل ومواصفاته.

ويمكنك استخدام الجهاز في أربعة أوضاع مختلفة وهي:

نقل البيانات: يجعل هذا الوضع نقل البيانات عبر الجهاز أسرع حيث يوجه كامل طاقة الجهاز له.

وضع الفيديو : يحول هذا الجهاز كامل الطاقة بشكل رئيسي إلى منفذ HDMI لينقل الصورة بدقة 4K ومعدل 60 إطار في الثانية.

وضع الطاقة: يجعلك هذا الوضع قادرًا على اختيار حجم الطاقة التي يستهلكها الجهاز وبالتالي تجعله قادرًا على العمل مع الأجهزة المحمولة الصغيرة التي توفر طاقة صغيرة أو متوسطة.

الوضع الخاص: يمكنك تخصيص هذا الوضع ليعمل بالطريقة المناسبة لك والاختيار الأفضل لك.

كما تضيء الشاشة بشكل مختلف بحسب المنافذ المستخدمة، وتساعدك هذه الخاصية على تحديد المنافذ دون النظر لها.

هل يجب اقتناء جهاز DockCase USB-C hub

يوفر الجهاز اختيارات إضافية لمختلف المستخدمين، وتساعد هذه الاختيارات على تخصيص تجربة الاستخدام.

ولكن قد تسبب هذه الاختيارات في بعض المشاكل لدى بعض المستخدمين الذين لا يتقنون استخدامها.

كما أن سعر الجهاز وكونه يأتي عبر موقع Kickstarter لدعم المشاريع الناشئة، ويعني ذلك أنك لا تستطيع طلبه مباشرةً. ويجب أن تنتظر حتى يتم تسليمه لك وإخراجه من المنطقة التجريبية.