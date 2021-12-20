تعرف على أداء معالجات كوالكوم الجديدة للحواسيب المحمولة

ترغب كوالكوم في تقديم معالجات حواسيب محمولة تستطيع منافسة معالجات M من آبل بحلول عام 2023. وذلك ما جعلها تعلن عن أحدث معالجاتها الموجهة للحواسيب المحمولة تحت اسم سناب دراجون 8cx الجيل الثالث 7c+ .

وقد تم تصميم المعالجات الجديدة لتعمل مع حواسيب ويندوز كروم بوك المحمولة بشكل جيد ولتقدم أفضل أداء مع هذه الحواسيب.

ويعد معالج سناب دراجون 8cX من الجيل الثالث بتقديم أداء بطارية أفضل مع الحواسيب المحمولة تصل إلى 25 ساعة إضافية بناءً على مواصفات الحاسوب.

كما تقدم أداءً أعلى من العام الماضي بنسبة 85٪ في عمليات المعالجة العامة و60٪ في العمليات الرسومية.

أهم ميزات معالجات كوالكوم الجديدة

يدعم معالج سناب دراجون 8cx من الجيل الثالث الإتصال الاسلكي بشبكات الجيل الخامس عبر شريحة X65 من كوالكوم، وتقدم هذه الشريحة سرعة إتصال تصل إلى 10 جيجابت في الثانية الواحدة أو 3.6 جيجابت في الثانية الواحدة لإتصال Wifi عبر تقنية Wifi 6E.

كما تهتم الشرائح الجديدة بالذكاء الاصطناعي وتعمل على زيادة قدرة الحواسيب من ناحية الذكاء الاصطناعي.

وتستخدم الشركة محركًا جديدًا للذكاء الاصطناعي في الشريحة بقوة تزيد عن 29 تيرافلوب. وتقدم بذلك ثلاثة أضعاف أداء الأعوام الماضية.

كما يدعم معالج سناب دراجون 8cx من الجيل الثالث أنظمة ويندوز 11 عبر شريحة TPM لتأمين بيانات المعالج والنظام بشكل عام.

ويستطيع المعالج تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K مع استخدام الذكاء الاصطناعي لإزالة الضوضاء وعزلها من الخلفية، ويحسن ذلك من أداء المعالج في محادثات الفيديو الجماعية.

ويعتبر معالج سناب دراجون 7c+ أقل قليلًا في الأداء من شقيقه الإحترافي، حيث يقدم أداءً أفضل بنسبة 60٪ من العام الماضي.

ويدعم المعالج أيضًا الإتصال بشبكات الجيل الخامس مباشرةً، ولكن عبر سرعات أقل قليلًا من شقيقه الاحترافي.

ولم تقدم كوالكوم قفزة كبيرة في الأداء مقارنةً بشرائح آبل والشرائح الأخرى للحواسيب المحمولة. حيث لازلت أقل قليلًا من منافسيها على الرغم من شرائها لشركة Nuvia مؤخرًا هذا العام.

وقد نرى في العام القادم شرائح جديدة من كوالكوم قادرة على منافسة شرائح آبل التي تستخدمها في حواسيبها المحمولة. ولكن تظل المشكلة الرئيسية في توافقية تطبيقات ويندوز مع شرائح ARM. حيث لازلت مايكروسوفت تعاني من هذه التوافقية وتحاول التغلب على المشكلات التي ظهرت فيها.