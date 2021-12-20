الميزات الجديدة في CleanShot X لنظام MacOS

يمتلك نظام macOS أداة خاصة به لالتقاط الشاشة وتسجيلها، ولكن يعتبر تطبيق CleanShot X أفضل تطبيق لالتقاط الشاشة لمستخدمي النظام.

ويقدم التطبيق مجموعة كبيرة ومتنوعة من الميزات المختلفة التي تجعل الكثيرين يفضلون استخدامه بدلًا من الأداة الرسمية للنظام.

وقد حصل التطبيق موخرًا على تحديث جديد ينقله إلى النسخة 4.0 ويقدم له مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة.

الميزات الجديدة في تحديث CleanShot X لنظام macOS

قدم التطبيق خاصية جديدة هامة في التحديث الأخير له، وتتمثل هذه الخاصية في صيغة ملفات جديدة خاصة به.

وتستطيع الآن في النسخة الرابعة من التطبيق حفظ الملفات بصيغة cleanshot التي تسمح لك بالعودة وتعديل لقطة الشاشة لاحقًا.

ويعني ذلك أنك تستطيع تعديل لقطة الشاشة كما ترغب وإضافة ما ترغب إليها، ومن ثم حفظها والعودة لتعديلها وحذف هذه التعديلات لاحقًا.

كما عمل التطبيق على تحسين خاصية النافذة الطائرة الخاصة به والتي توفرلك وصولًا سريعًا للصورة التي التقطتها وتعديلها.

وأضاف التطبيق خاصية الحفظ بإسم مع إمكانية تغيير تنسيق الصورة ومكان حفظها حتى توفر لك المزيد من الخصوصية والتحكم في الصور التي تلتقطها.

ويضم التحديث مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة التي تشمل أيضًا:

زيادة توافقية التطبيق مع أسماء الملفات المختلفة وإتاحة المزيد من الأسماء التي كانت مرفوضة سابقًا.

تحسين عرض الصورة المصغرة للقطة الشاشة في جانب الشاشة

حل مشكلة تحدث عند نسخ الصورة ورفعها معًا.

حل مشكلة عند فتح الصور الكبيرة ولقطة الشاشة المتحركة والتعديل عليها.

أصلاح توقف التطبيق عند الضغط على الصورة المصغرة بزر الفأرة الأيمن

حل بعض المشكلات الصغيرة المتنوعة الموجودة في التطبيق والمنتشرة فيه.

تحميل تطبيق Cleanshot X

يعتبر تطبيق Cleanshot X أحد أفضل تطبيقات التقاط الشاشة المتوافرة لنظام macOS. حيث يوفر التطبيق أكثر من 50 ميزة متنوعة.

ويجعله ذلك التطبيق الأكثر تحميلًا في مجال التقاط الشاشة وتسجيلها، ويستطيع أيضًا تسجيل مقاطع فيديو للشاشة.

ولا يتوفر التطبيق للتحميل مجانًا أو حتى توفر الشركة نسخة مجانية منه، حيث تستطيع شراءه بسعر 30 دولار.

وتحصل على تحديثات مجانية لمدة عام عند شرائك النسخة ذات ال30 دولار، وإذا كنت تفضل التحديثات لوقت أكثر، فإنك تستطيع شراء تحديثات لمدة عام آخر بسعر 20 دولار.

كما يمكنك الحصول على التطبيق مجانًا عند اشتراكك في متجر تطبيقات Setapp بسعر 10 دولار شهريًا.